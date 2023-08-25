Капсулу времени вскроют 30 августа. Но ее кусочки уже выставили на продажу

Мероприятие пройдет в прямом эфире. На «распаковке» будут присутствовать мэр Екатеринбурга, глава управления культуры и директор Музея истории Екатеринбурга и реставраторы.

Историю 50-летней давности во плоти смогут увидеть современники 300-летнего Екатеринбурга. 30 августа будет торжественно вскрыта капсула времени — послание потомкам от екатеринбуржцев, которые праздновали 250-летие города. В капсулу тогда положили самые значимые маркеры времени. Согласно документам, внутри нее должны быть:

обращение к свердловчанам 2023 года,

план города и схема Генерального плана,

книги о городе, предприятиях, известных свердловчанах,

статистические данные о городе и населении,

видовые и документальные фильмы о городе,

видеозаписи выступлений знаменитых людей Свердловска,

киноленты некоторых театральных постановок и записи выступлений художественных коллективов,

записи песен о Свердловске,

видеозапись судебного процесса,

фильм «5 минут в медицинском вытрезвителе», а также технические средства для воспроизведения изображений и звука.

Посмотреть сохранившиеся артефакты смогут все желающие. Открытие капсулы пройдет в прямом эфире в присутствии мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, сообщает ЕАН.

Для вскрытия капсулы была сформирована специальная экспертная комиссия, в состав которой вошли Алексей Орлов, глава управления культуры Илья Марков, директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев вместе с профильными специалистами учреждения, реставраторы Альбина Емельянова и Максим Малых. Также на «распаковке» будут присутствовать специалисты Уральского завода химического машиностроения, на котором и был изготовлен корпус капсулы.

После вскрытия все материалы и документы передадут в Музей истории Екатеринбурга на изучение научным сотрудникам и реставраторам. Часть предметов станет экспонатами специальной выставки, которую планируется открыть 12 октября. Новую капсулу времени заложат 18 ноября текущего года.

Отметим, предприимчивые екатеринбуржцы, которые присутствовали на церемонии извлечения капсулы времени, уже выставили на продажу ее фрагменты.

Обладатели «исторических частичек» капсулы разместили на популярном ресурсе объявления о продаже с ценником 150-300 тыс. рублей. Один из них даже пообещал нам скидку в 50 тыс. рублей при покупке «оптом» двух фрагментов, когда мы сделали вид, что хотим поторговаться, — пишут журналисты RG.RU.

Игорь Пушкарев уже прокомментировал происходящее. «История не продается», — заявил он.

Напомним, что сегодня, завтра и послезавтра — последние дни, когда в Екатеринбурге можно будет посетить выставку неизвестных работ Воловича. Она закончит работать 27 августа. Она была открыта к юбилею города и посвящена 95-летию знаменитого художника.

В качестве подарка городу организаторы выставки решили показать не только всем известные произведения автора, но и те, которые ранее были недоступны для широкой публики. Здесь в экспозиции представлены иллюстрации к Слову о полку Игореве, также ранее не выставлявшиеся листы в технике простого карандаша и цветные листы. В витринах можно увидеть несколько работ в технике офорта.

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