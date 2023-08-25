В Новокольцовском появились 4G и качественный интернет

Телекоммуникационная инфраструктура построена к Международному фестивалю университетского спорта, большинство мероприятий которого сейчас проходит на спортивных площадках нового микрорайона.

Международный фестиваль университетского спорта проходит в уральской столице с 19 по 31 августа. Он собрал студентов из 36 стран, которые борются за 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.

Фото: ТГ-канал Международный фестиваль университетского спорта

До всех объектов фестиваля провайдер «Ростелеком» построил более 50 км оптических магистралей, смонтировал и интегрировал более 250 узлов связи, а также организовал более 500 точек доступа, благодаря которым обеспечил организаторов мероприятия всеми необходимыми сервисами: возможностью аккредитации участников, ведением трансляций соревнований, подключением видеоконференций, интернетом, Wi-Fi, спортивным хронометражем, виртуальной автоматической телефонной станцией, системой охранного телевидения, связью с единой дежурно-диспетчерской службой, информационными стойками, спортивными презентациями и другим.

Фото: ТГ-канал Международный фестиваль университетского спорта

Кроме того, специально для Международного фестиваля университетского спорта «Ростелеком» развернул виртуальный центр обработки данных (ВЦОД). В нем разместились все вычислительные мощности спортивного мероприятия.

Работа по оснащению телеком-инфраструктурой Новокольцовского района, где проходит большинство спортивных мероприятий и проживают участники фестиваля, стартовала еще в прошлом году. Сначала специалисты смонтировали до спортивной деревни оптические магистрали, затем запустили в работу телеком-сервисы, которые заработали благодаря установленным опорам. Теперь жители и гости нового района могут пользоваться мобильной связью стандартов 4G/LTE. Работа продолжилась, и теперь качественным интернетом обеспечен сам фестиваль. До конца проведения мероприятия наши специалисты будут оказывать техническую поддержку организаторам и контролировать работу всей созданной телеком-инфраструктуры, — отметил вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Иван Пичугин.

Фото: ТГ-канал Международный фестиваль университетского спорта

Международный фестиваль университетского спорта будет длиться почти две недели, поэтому нам важно, чтобы все системы и сервисы работали четко и понятно. Ежедневно мы можем пользоваться качественным интернетом и вести прямые трансляции с мест соревнований. А у судей есть возможность довериться четкому хронометражу. Все это является важной составляющей качественного проведения фестиваля, — подчеркнул директор департамента технологий и медиасервисов Международного фестиваля университетского спорта Олег Колесников.

В рамках фестиваля прошли соревнования по прыжкам в воду, боксу, вольной борьбе, теннису, воллейболу, бадминтону. Так, в частности, в эстафете по плаванью 4х100 вольным стилем среди мужчин выиграла команда Уральского государственного горного университета. А в турнире по волейболу отметилась женская команда Уральского государственного экономического университета.

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