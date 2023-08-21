Шоу от Авербуха и первые победы: в Екатеринбурге стартовала «Универсиада 2.0»

В соревнованиях будут участвовать студенты из 36 стран. От лица президента и федерального правительства их поприветствовали Дмитрий Чернышенко, Игорь Левитин и Олег Матицин.

В выходные в Екатеринбурге начался Международный фестиваль университетского спорта, который уральские СМИ все чаще называют «Универсиада 2.0». В субботу прошли первые соревнования, а в воскресенье — торжественная церемония открытия, где состоялись представление 36 стран-участниц соревнований и парад флагов.

От лица главы государства и федерального правительства спортсменов приехали поприветствовать: вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта Олег Матицин.

В Екатеринбурге создана уникальная инфраструктура. Здесь расположен один из ведущих российских университетов — УрФУ, и мы очень рады, что университет и город получили огромное наследие, которым будут пользоваться тысячи студентов из Российской Федерации и всего мира. Хочу обратиться к студентам и сказать: в ваших руках наше будущее. От того, как вы будете любить, как вы будете гордиться вашими странами и университетами зависит стабильное развитие всего мира, — отметил глава минспорта.

Режиссером церемонии открытия выступил хореограф Илья Авербух. Он рассказал, что в ней постарались как можно больше рассказать о России и Екатеринбурге:

Очень важно было найти правильный темпоритм, но, мне кажется, нам удалось сделать много очень различных номеров с использованием современных технологий. В концепцию Церемонии легли сила духа, сила победы, сила любви и молодости.

Также номера для гостей подготовили хореографические студии и солисты театра «Урал Опера Балет» и Уральского государственного театра эстрады. Хедлайнером церемонии выступил певец Хабиб (исполнитель песни «Ягода Малинка»).

Первые команды приехали в Екатеринбург еще в середине прошлой недели. А официально деревня фестиваля открылась в пятницу. По традиции был назначен мэр спортивной деревни, который будет отвечать за взаимодействие организаторов с участниками фестиваля — им стал уральский гонщик Сергей Карякин.

В субботу и воскресенье состоялись первые соревнования по мини-футболу и боксу. Среди женских команд в полуфинал турнира прошла команда УГЛТУ, одержав две победы подряд. В мужском турнире в группе А с двумя победами лидирует команда УрГУПС, в группе С наряду со студентами из Ирана лидирует команда УрФУ.

Ранее DK.RU сообщал, что Международный фестиваль университетского спорта продлится до 31 августа. Состязания будут проходить на шести площадках: в Центре художественной и эстетической гимнастики, Дворце водных видов спорта, Дворце дзюдо, Дворце игровых видов спорта, в Детской академии тенниса «Гринвич», а также в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

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