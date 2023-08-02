На фестиваль, который будет проходить вместо Универсиады, приедут студенты из 37 стран

Победителям студенческим соревнований будут дарить дизайнерские квадратные медали, в стилистике медных монет, которые были в Екатеринбурге в ходу 300 лет назад.

Количество стран, которые будут представлены на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге, увеличилось до 37. Среди них — Россия, Беларусь, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Индонезия, Казахстан, Китай, Куба, Пакистан и другие. Как отметил президент Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов, в ближайшие дни представительство стран может увеличиться, поскольку аккредитация еще не завершена.

К настоящему моменту аккредитацию прошли команды 11 российских вузов. Представлять на фестивале Свердловскую область будут 180 студентов из шести учебных заведений.

В ходе пресс-конференции первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров пояснил, что в числе приглашенных гостей будет несколько сотен человек — это главы разного уровня и именитые спортсмены.

Среди гостей точно будут вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта РФ Олег Матицин, — цитирует слова чиновника ЕАН.

Также журналистам показали награды, которые будут вручаться победителям соревнований. Их дизайн связан с празднованием 300-летнего юбилея Екатеринбурга. По словам руководителя дирекции фестиваля Александра Чернова, медали сделали квадратными, в стилистике медных монет, которые были в ходу в годы создания Екатеринбурга.

Как ранее писал DK.RU, спортсмены разыграют 193 комплекта медалей в 14 видах спорта: дзюдо, спортивная борьба, баскетбол 3х3, художественная гимнастика, прыжки в воду, мини-футбол, бокс, волейбол, теннис, тхэквондо, настольный теннис, плавание, самбо, бадминтон.

Состязания будут проходить на шести площадках: в Центре художественной и эстетической гимнастики, Дворце водных видов спорта, Дворце дзюдо, Дворце игровых видов спорта, в Детской академии тенниса «Гринвич», а также в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Напомним, Международный фестиваль студенческого спорта стартует в Екатеринбурге 20 августа.