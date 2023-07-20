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Стали известны первые страны-участницы фестиваля университетского спорта

Стали известны первые страны-участницы фестиваля университетского спорта
Иллюстрация: DK.RU

В августе Екатеринбург станет площадкой для международного спортивного праздника. Ранее анонсировалось, что на него приглашены участники из стран ШОС, БРИКС и СНГ.

#СПОРТ#НОВОСТИ

Дирекция Международного фестиваля университетского спорта объявила первые страны-участницы мероприятия, которое в августе примет Екатеринбург.

На фестивале ждут студентов из Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Индонезии, Казахстана, Китая, Кубы, Нигерии, Пакистана, Таджикистана, Танзании, Уганды, Шри-Ланки и Эквадора. Окончательный список стран станет известен позднее.

Соревнования пройдут с 19 по 31 августа в 14 видах спорта. При этом будет разыграно 193 медали.

Напомним, что продажа билетов на соревнования уже открыта. Билеты будут электронными, их стоимость составляет от 80 до 350 руб. Оформить их можно на сайте ekat2023.com.

Как рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, спортсмены разыграют 193 комплекта медалей в 14 видах спорта: дзюдо, спортивная борьба, баскетбол 3х3, художественная гимнастика, прыжки в воду, мини-футбол, бокс, волейбол, теннис, тхэквондо, настольный теннис, плавание, самбо, бадминтон.

Состязания будут проходить на шести площадках: в Центре художественной и эстетической гимнастики, Дворце водных видов спорта, Дворце дзюдо, Дворце игровых видов спорта, в Детской академии тенниса «Гринвич», а также в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Как отметил Леонид Рапопорт, через пять дней, когда участники ИННОПРОМ освободят павильоны от стендов, в пространствах оборудуют спортивные площадки для некоторых видов соревнований.

Читайте также на DK.RU о том, как будет проходить в Екатеринбурге мероприятие, которое станет «сменщиком» Универсиады.

Автор: Татьяна Юстус
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