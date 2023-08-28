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Уральский производитель медоборудования построит новую площадку за 450 млн руб.

Уральский производитель медоборудования построит новую площадку за 450 млн руб.
Иллюстрация: DK.RU

Компания «Отдел медицинской техники», которая с 2020 г. является резидентом «Титановой долины», завершила возведение первой очереди и приступает ко второй.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

До конца 2024 г. в «Титановой долине» появится новая производственная площадка одного из резидентов — компании «Отдел медицинской техники» («ОМТ»). Этот производитель медоборудования уже построил в ОЭЗ первую производственную площадку, которую намерен запустить в этом году. Площадь нового корпуса превысит 8,3 тыс. кв. м. Суммарная площадь первой и второй очереди — более 14 тыс. кв. м.

Как сообщили в департаменте информполитики области, во второй очереди разместятся как производственные, так и административно-бытовые помещения. Здесь будут производить медицинскую мебель и реанимационные расходные материалы. На новой площадке будет создано 165 дополнительных рабочих мест. Объем затрат инвестора составит 450 млн руб.

DK.RU подробно рассказывал историю «ОМТ». Предприятие существует с 1995 г., сначала оно было муниципальным, в 2001 г. его акционировали. Сначала компания занималась комплексным оснащением мебелью новых больниц.

В какой-то момент поставщики перестали справляться с нашими требованиями и 12 лет назад у нас появилась идея открыть собственное производство мебели для здравоохранения, — рассказывал директор Алексей Цикин.

Уральский производитель медоборудования построит новую площадку за 450 млн руб. 1

Медицинскую мебель начали делать под брендом Oмета, расходные материалы — под брендом Kometaline. По данным на 2021 г., линии по производству мебели располагались в Екатеринбурге на площадке в 6 тыс. кв. м. Часть товаров производилась на контрактных площадках, в том числе в Китае и Малайзии.

В прошлом году в интервью DK.RU Алексей Цикин рассказывал, что в связи с логистическими сложностями и политической ситуацией компании пришлось заменить часть европейских поставщиков на азиатских.

2022 год для отрасли — некий шанс, потому что часть конкурентов уходит с рынка. Это возможность расширения объемов производства и продаж. Мы к этому готовы, я думаю, мы сумеем увеличить объем производства примерно на 40%. К 2023 г. мы построим первую очередь нашего производственного объекта, это позволит нам и далее увеличивать объемы выпуска медицинских комплектующих и мебели, — рассуждал директор «ОМТ».

Автор: Елизавета Порошина
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