Уральский производитель медоборудования построит новую площадку за 450 млн руб.

Компания «Отдел медицинской техники», которая с 2020 г. является резидентом «Титановой долины», завершила возведение первой очереди и приступает ко второй.

До конца 2024 г. в «Титановой долине» появится новая производственная площадка одного из резидентов — компании «Отдел медицинской техники» («ОМТ»). Этот производитель медоборудования уже построил в ОЭЗ первую производственную площадку, которую намерен запустить в этом году. Площадь нового корпуса превысит 8,3 тыс. кв. м. Суммарная площадь первой и второй очереди — более 14 тыс. кв. м.

Как сообщили в департаменте информполитики области, во второй очереди разместятся как производственные, так и административно-бытовые помещения. Здесь будут производить медицинскую мебель и реанимационные расходные материалы. На новой площадке будет создано 165 дополнительных рабочих мест. Объем затрат инвестора составит 450 млн руб.

DK.RU подробно рассказывал историю «ОМТ». Предприятие существует с 1995 г., сначала оно было муниципальным, в 2001 г. его акционировали. Сначала компания занималась комплексным оснащением мебелью новых больниц.

В какой-то момент поставщики перестали справляться с нашими требованиями и 12 лет назад у нас появилась идея открыть собственное производство мебели для здравоохранения, — рассказывал директор Алексей Цикин.

Медицинскую мебель начали делать под брендом Oмета, расходные материалы — под брендом Kometaline. По данным на 2021 г., линии по производству мебели располагались в Екатеринбурге на площадке в 6 тыс. кв. м. Часть товаров производилась на контрактных площадках, в том числе в Китае и Малайзии.

В прошлом году в интервью DK.RU Алексей Цикин рассказывал, что в связи с логистическими сложностями и политической ситуацией компании пришлось заменить часть европейских поставщиков на азиатских.