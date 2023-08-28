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2ГИС, ФНС и другие российские компании требуют от Google более 20 млрд руб.

2ГИС, ФНС и другие российские компании требуют от Google более 20 млрд руб.
Иллюстрация: pxhere.com

Крупнейшие кредиторы российского подразделения Google хотят ускорить процесс банкротства американского гиганта и просят начать конкурсное производство. В мае 2022 г. Google закрыла офис в РФ.

#ИТ#НОВОСТИ

Общая сумма денежных обязательств российского подразделения Google перед российскими кредиторами составляет около 20,1 млрд руб., пишет ТАСС. Компании, которым должен технологический гигант, будут ходатайствовать о банкротстве офиса Google в РФ, в отношении которого уже применена процедура наблюдения.  

Крупнейшими кредиторами Google в России выступают ФНС, Ижевский радиозавод, «Альфа текстайлз», «2ГИС», «Проксима текнолоджи» и четыре другие фирмы. Сумма их требований составляет 97,2% от общей. Кредиторы решили попросить суд признать российский Google банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство.  

Как пишет издание, дебиторская задолженность подразделения корпорации превышает 27 млрд руб. Задолженность по оплате труда работников и выплате им выходных пособий на конец 2022 г. оставляла 271,2 млн руб., по обязательным платежам — 85,7 млн руб.  

Как рассказывал DK.RU, в мае 2022 г. Google отключил часть своих серверов у некрупных российских провайдеров. Они остались без Google Global Cache — серверов, которые помогают в том числе быстрее загружать ролики YouTube. Тогда же российская «дочка» Google закрыла офисы в России и обратилась в суд с заявлением о признании себя банкротом, заявив, что не может исполнять денежные обязательства. Арбитражный суд ввел в отношении ООО «Гугл» начальную процедуру банкротства — наблюдение.

С тех пор почти 900 компаний присоединились к иску против российского подразделения американской корпорации Google — ООО «Гугл». Все они не могут вывести деньги из заблокированного рекламного кабинета. Среди таких компаний ФГБУ «Редакция «Российской газеты», АО «Росбизнесконсалтинг», АО «Коммерсантъ», ООО «ВК», ООО «Скилфэктори», ООО «1С-Битрикс», ООО «Нетология».     

Автор: Екатерина Тарханова
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