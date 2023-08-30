«Мы привыкли к кризисам. Уже ничему не удивляемся, а просто идем дальше»

«Пожалуй, единственная проблема на рынке — появление новых непроверенных поставщиков. Иногда получается так, что один и тот же поставщик возит в РФ и дрова, и лошадей, и автомобили».

DK.RU провел встречу с игроками авторынка и рынка лизинга. Узнали, насколько граждане успели привыкнуть к «китайцам», готовы ли транспортные компании пересаживаться на автомобили из Поднебесной, и, конечно, есть ли у авторынка надежда на восстановление.

Укрепление, но за счет чего?

Согласно результатам исследований «Авито Авто», в первом полугодии 2023 г. авторынок начал постепенное восстановление. Спрос на новые автомобили в январе-июне текущего года вырос на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Не отстает и рынок автомобилей с пробегом — рост спроса за год составил 11,9%.

При этом предложение на авторынке также растет. По данным «Авито Авто», количество объявлений о продаже новых авто увеличилось на 25,6% в первом полугодии 2023 г., подержанных — на 15,3%.

Однако всплеск летних продаж произошел по большей части из-за предстоящего повышения цен на автомобили, нестабильности рубля и повышения утилизационного сбора, отмечает Вера Павлова, представитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Напомним, утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы, ввозимые для перепродажи, проиндексировали с 1 августа в размере от 1,7 до 3,7 раза в зависимости от вида автотехники и объема двигателя.

Мы не можем говорить о восстановлении рынка. Рост за последние семь месяцев на 28% произошел из-за беспрецедентно низкой базы прошлого года. В общей сложности за это время было продано всего 500 тыс. автомобилей. Это говорит о том, что в производстве и поставках сохраняется тот же дефицит. Сентябрь-октябрь будут показательными с точки зрения динамики покупательского спроса. Если такой же рост сохранится, то вполне возможно, что к концу года объем проданных автомобилей достигнет 1 млн единиц, — отмечает спикер.

Самым востребованным брендами среди новых автомобилей в 2023 г. стал ВАЗ (LADA). На долю бренда пришлось 34,9% от общего спроса. На втором и третьем местах — китайские бренды Haval (5,6%) и Chery (5,5%). Примечательно, что в январе-июне 2023 г. в рейтинг наиболее востребованных новых моделей авто впервые вошел «Москвич-3», говорится в аналитической справке «Авито Авто».

Также в 2023 г/ продолжает расти популярность авто из Поднебесной. Спрос на новые китайские авто в первом полугодии 2023 г. вырос на 201,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом растет и предложение таких авто на нашей платформе: в этом году на долю китайских моделей пришлось 44,9% от общего числа объявлений о продаже новых авто, годом ранее показатель составлял 11%. Среди китайских брендов на рынке новых авто самыми востребованными стали Chery (доля 20,1% от общего спроса на новые китайские модели), Haval (20%) и Geely (13,8%), — рассказывает Владислав Иванов, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто».

Тренд подтверждают и в «Российских автомобильных дилерах».

В ближайшее время мы ожидаем приход других крупных игроков из Китая и запуск производства на территории России, — отмечает Вера Павлова.

Несмотря на растущую популярность китайских автомобилей, европейские иномарки, новые и с пробегом, не исчезнут с рынка благодаря развитию параллельного импорта и распространению услуги по ввозу авто с пробегом из-за рубежа, говорят эксперты.

К «китайцам» в лизинг уже привыкли

Органическая переориентация на китайский автопром произошла и на рынке лизинговых услуг, как в грузовом, так и в легковом сегменте. Причем замещение наблюдается и в категории люксовых брендов. Если раньше лизинговые компании предлагали клиентам условные Mercedes или BMW, то теперь в том же сегменте на рынке представлен, к примеру, китайский Voyah.

— Если раньше китайские автомобили предлагались в среднем и эконом-сегменте, то теперь появилась продукция производителей, которая вполне себе может называться премиальной. Перелом в сознании постепенно идет: клиенты осознают, что покупать «европейцев», во-первых, значительно дороже, во-вторых, непонятно, как их обслуживать — нет ни запчастей, ни гарантий. «Китайцев» пока тестируют, приобретают как для личного использования, так и для коммерческих нужд. Знаю лично тех, кто пересели с Lexus на Voyah и остались очень довольны. Тем более что китайские производители начинают развивать сервисы. Сегодня минимальная гарантия на автомобили из Поднебесной составляет от трех лет, — говорит Вячеслав Дорофеев, директор представительства лизинговой компании CARCADE в Екатеринбурге.

Рынок лизинга в 2023 г. вообще чувствует себя достаточно бодро. С начала года эксперты прогнозировали его рост на 15%, но уже сейчас лизинговые компании видят прирост в 25% и больше, отмечает Анастасия Ротарь, региональный директор компании «Интерлизинг» по УрФО.

— Рост рынка лизинга связан в том числе с тем, что в прошлом году было очередное дно и встряска. В этом году мы видим, как европейские бизнесы один за одним уходят из России, но их место занимают другие, те, что хотят развиваться в освободившихся нишах. Я сейчас говорю не столько об автомобильных брендах, сколько в целом о российском бизнесе. Так вот у этих новых бизнесов, новых локализованных производств появился шанс на рост, на развитие новых каналов продаж. И мы хотим расти (и растем) вместе с теми клиентами, кто хочет развиваться. Все уже привыкли к кризисам. Нас уже ничем не удивить. Мы проживаем очередной кризис и идем дальше. Да, рынок лизинга сейчас сильно поддерживает китайский автопром. Если в первом квартале этого года все смотрели на него с осторожностью, то сейчас у людей начинает появляться интерес. Они видят вокруг себя новые красивые автомобили из Поднебесной и начинают к ним привыкать.

Пожалуй, единственное, что тормозит развитие рынка лизинга в настоящий момент — это наличие новых поставщиков. По сути, текущее положение дел напоминает 90-е, когда один и тот же поставщик может возить и дрова, и лошадей, и автомобили, добавляет Анастасия Ротарь.

Государство постепенно наводит на рынке порядок. Период адаптации пройдет через несколько лет, и останутся серьезные компании-поставщики, а уйдут те, кто решил подзаработать на хайпе, — говорит спикер.

Государственное вмешательство способствует развитию рынка лизинговых услуг. Так, до конца 2023 г. продолжает действовать государственная антикризисная инициатива, в орбите которой находятся три финансовых продукта: «Свое дело», «Российский тягач» и «Льготный лизинг». Инициатором и разработчиком программы выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Она предлагает программы субсидирования юридическим лицам, бюджетным организациям и индивидуальным предпринимателям.

Перечисленные категории лизингоприобретателей могут взять в долгосрочную аренду с правом выкупа: автотранспорт, промышленное оборудование и спецтехнику. Схема помощи простая — часть затрат компенсируется из госбюджета.

Субсидии от Минпромторга, несомненно, являются драйвером роста всего рынка. С их помощью клиенты приобретают спецтехнику российского производства: бетоносмесители, самосвалы, шасси и другие отечественные транспортные средства, — прокомментировал Вячеслав Дорофеев.

Участники рынка лизинговых услуг дают позитивные прогнозы на развитие.

Поставленные планы в нашей компании не просто выполняются, а перевыполняются. Тем более, впереди третий и четвертый кварталы года, когда начинается рост деловой активности. Ждем дальнейшего роста в размере 20-25%, 75% — по году в целом, — говорит Анастасия Ротарь.

Похожий прогноз озвучил и Вячеслав Дорофеев.

Мы видим очень хороший рост в динамике. Если не случится никаких глобальных событий мирового масштаба, то к концу года мы увидим перевыполнение планов и у нашей компании, и у других участников рынка, — резюмировал он.

DK.RU благодарит за съемку и проведение интервью отель Novotel.

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