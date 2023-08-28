Forbes назвал 20 богатейших женщин в России. СПИСОК

Семь женщин из списка являются долларовыми миллиардерами, при этом среди миллиардерш много новичков — капиталы им передали попавшие под санкции российские бизнесмены.

Forbes Woman опубликовал рейтинг богатейших женщин России 2023 г. Предыдущий рейтинг был опубликован в 2021 г., за два года совокупное состояние участниц списка увеличилось до рекордных $25,7 млрд. При этом семь женщин из списка являются долларовыми миллиардерами, хотя раньше этим званием могли похвастаться две-три участницы. Любопытно, что среди миллиардерш много новичков:

Это связано с тем, что в 2022 г. из-за санкционного давления на Россию и бизнес российские миллиардеры начали снижать свои доли в активах и передавать их родственникам (или наемным управляющим), — пишет Forbes.

Список богатейших женщин России в 2023 г.

1/ Лидером рейтинга остается генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в $7 млрд. За два года ее состояние значительно снизилось (в 2021-м оно составляло $13 млрд)

2/ На втором месте с $2,8 млрд — Татьяна Литвиненко, владеющая 20,6% акций «Фосагро». Акции она получила в мае 2022 г. от супруга, ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко (№40 в рейтинге богатейших бизнесменов России).

3/ На третьем — Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча (№20 в рейтинге богатейших бизнесменов России). Она владеет 30% холдинговой компании USM (ей принадлежат доли в производителе железной руды «Металлоинвест», телекоммуникационном операторе «Мегафон» и других активах), благодаря чему ее капитал оценивается в $2,5 млрд.

4/ На четвертом месте рейтинга с капиталом $1,85 млрд расположилась Марина Мордашова, которая в 2022 г. получила 52% акций золотодобывающей компании Nordgold от своего мужа, миллиардера Алексея Мордашова (№5 в рейтинге богатейших бизнесменов России). В июне 2022-го Министерство финансов США включило обоих супругов в санкционный список.

5/ Пятое место рейтинга занимает бывшая супруга основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева Лидия Михайлова, чье состояние выросло до $1,55 млрд. Вместе с сыновьями она контролирует более 80% акций группы «Черкизово», одного из крупнейших производителей продуктов питания в России.

6/ На шестое место спустилась президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние оценивается в $1,3 млрд.

7/ На седьмом месте оказалась Виктория Михельсон с $1,2 млрд. В январе 2023 г. отец Виктории, основатель «Новатэка» Леонид Михельсон (№4 в рейтинге богатейших бизнесменов России), передал дочери компанию «Оптима», которой, по последним опубликованным данным, принадлежало 2,3% акций «Новатэка» и 100% ООО «ГЭС-2» — юридического лица Дома культуры «ГЭС-2» в Москве.

8/ Восьмое место у Евгении Гурьевой, которая является супругой основателя группы «Фосагро» Андрея Гурьева (№15 в рейтинге богатейших бизнесменов России). Ее состояние как частного инвестора оценивается в $875 млн.

9/ Девятое место занимает дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Леонида Федуна (№19 в рейтинге богатейших бизнесменов России) Екатерина Федун. Известно, что Екатерине принадлежит 1,2% акций «Лукойла», а ее состояние оценивается в $800 млн.

10/ Замыкает десятку вдова бизнесмена Владимира Когана — Людмила Коган, которая в 2019-м унаследовала все активы мужа, в том числе пакет акций банка «Уралсиб». На данный момент ей принадлежат 82% акций банка «Уралсиб» и компания «БФА-Девелопмент». Состояние Людмилы Коган, по оценкам Forbes, $725 млн.

Также в рейтинг вошли:

11/ Владелица холдинговой компании «Вулкан» Лидия Сультеева с капиталом $675 млн.

12/ Производитель детского питания «ФрутоНяня» и минеральной воды «Прогресс» Ольга Белявцева, чье состояние оценивается в $600 млн.

13/ Бывшая жена Дмитрия Рыболовлева (№26 в рейтинге богатейших бизнесменов России) Елена Рыболовлева. После развода и раздела имущества она получила $600 млн.

14/ Супруга миллиардера и совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука (№49 в рейтинге богатейших бизнесменов России) Татьяна Ковальчук является совладелицей группы «Согаз», ее капитал оценивается в $575 млн.

15/ Дочь миллиардера Аркадия Ротенберга (№35 в рейтинге богатейших бизнесменов России) Лилия Ротенберг с состоянием $500 млн на 15 месте рейтинга. Она владеет компанией «ТПС Реал Эстейт Холдинг Лимитед», которой принадлежат ТРК в Москве, Краснодаре, Сочи и Новосибирске общей площадью около 1 млн кв. м.

16/ Состояние заместителя председателя правления ПАО «Новатэк» Татьяны Кузнецовой оценивается в $450 млн.

17/ Супруга президента «Лукойла» Вагита Алекперова (№6 в рейтинге богатейших бизнесменов России) Лариса Алекперова владеет 0,2% акций «Лукойла» и 10% акций «Современные инвестиционные системы». Ее состояние оценивается в $425 млн.

18/ Генеральный директор холдинга «ИНК-Капитал», головной компании Иркутской нефтяной компании и аффилированных с ней структур Марина Седых владеет капиталом в $425 млн.

19 и 20/ Замыкают рейтинг дочери основателей холдинга «Группа компаний С7» Владислава и Наталии Филевых — Мария и Татьяна Филевы. Обеим принадлежит по 25% «Группы компаний С7». Состояние каждой из них оценивается в $400 млн.

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