Павел Дуров признан самым обедневшим миллиардером из России

В общей же сложности за год состояния сократились лишь у 13 из 110 участников списка Forbes, в их числе создатель Telegram и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, живущая в Лондоне.

Падение котировок конкурентов Telegram — WhatsApp (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) и компании Snap, владеющей мессенджером Snapchat, отразилось на оценке стоимости Telegram. Таким образом создатель Telegram Павел Дуров за год потерял $3,6 млрд. С третьего места, которое Дуров занимал в российском рейтинге Forbes в прошлом году, он переместился на десятое. В общей же сложности за год состояния сократились лишь у 13 из 110 участников списка Forbes, суммарные потери составили $8,5 млрд. Дмитрий и Игорь Бухманы, владельцы разработчика игр Playrix, потеряли по $1,1 млрд, сейчас состояние каждого оценивается в $7 млрд.

Состояние Леонида Богуславского (владеет долей в публичной компании Datadog, капитализация которой упала за год с $174,51 за акцию в феврале 2022 г. до $78,35 в феврале 2023-го) уменьшилось на $1,1 млрд и сейчас составляет $3,6 млрд.

Фархад Ахмедов «обеднел» на $0,6 млрд, сейчас его состояние оценивается в $1,1 млрд. Forbes упоминает тяжбу бизнесмена и экс-сенатора от Краснодарского края с бывшей женой: в 2021 г. Ахмедов согласился выплатить ей £150 млн. А в прошлом мае в Германии была задержана 115-метровая яхта бизнесмена стоимостью почти €400 млн, после того как он попал под санкции ЕС.

Петр Авен «обеднел» на $0,1 млрд, до $4,2 млрд. В феврале прошлого года против совладельца LetterOne и Альфа-банка ввел санкции Евросоюз, а в марте — Великобритания, его активы были заморожены. Елена Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, потеряла $0,1 млрд, ее состояние оценивается теперь в $1,3 млрд. В 2011 г. бизнесвумен продала свою компанию «Интеко». Сейчас она живет в Лондоне, где занимается строительством и владеет элитной недвижимостью.

Потери одного из владельцев Альфа-банка Андрея Косогова за год составили $0,1 млрд (сейчас у него $1,1 млрд). В минувшем марте стало известно, что два других совладельца, Михаил Фридман и Петр Авен, рассматривают возможность продать ему свои доли в банке (по состоянию на 24 февраля 2022 г. Косогову принадлежало 3,7% в Альфа-банке).

Александр Мамут стал беднее на $0,1 млрд (состояние в этом году — $2 млрд). Его объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула кино» столкнулась с проблемами в пандемию, а после начала военных действий на Украине осталась без голливудских премьер.

Богатейшими россиянами в этом году стали основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко ($25,2 млрд), вытеснивший председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина, глава «Интерроса» и «Норильского никеля» Владимир Потанин ($23,7 млрд) и Лисин ($22,1 млрд).

С начала 2022 г. состояние Илона Маска, богатейшего человека Земли, сократилось более чем на $100 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты. Это самое резкое падение для всех участников Индекса миллиардеров, который ведет агентство.