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Коллекцию оружия Валерия Язева пытались продать с торгов. Но она никого не заинтересовала

Коллекцию оружия Валерия Язева пытались продать с торгов. Но она никого не заинтересовала
Иллюстрация: DK.RU

Лоты были выставлены на аукцион еще в июне в рамках дела о банкротстве бизнесмена и бывшего депутата Госдумы. Общая стоимость коллекции превышает 2,5 млн рублей.

#БАНКРОТЫ#ТОРГИ#НОВОСТИ

На «Федресурсе» опубликовали результаты торгов, на которые были выставлены девять единиц оружия, принадлежащие экс-депутату Госдумы от Свердловской области Валерию Язеву — пистолеты, ружья, карабины. Коллекцию пытались реализовать в рамках дела о его банкротстве. Общая стоимость лотов — более 2,5 млн рублей.

Аукцион был объявлен в июне. Торги в формате закрытого аукциона состоялись 17 июля, но они были признаны несостоявшимися, поскольку на них никто не заявился. Объявлен повторный аукцион: заявки будут приниматься с 1 сентября по 25 октября текущего года.

Как ранее писал DK.RU, Валерий Язев был депутатом Госдумы с 1997 по 2016 год. В 2016 г. начались проблемы у части активов основанной им корпорации «Ява», которая выступала учредителем нескольких десятков компаний. С 2017 г. началась процедура банкротства УК «Ява». DK.RU писал, как Валерий Язев пытался спасти свой бизнес, собирая долги с других предпринимателей и партнеров. Так, например, в 2018 г. он подал иск о взыскании порядка 3,6 млрд руб. с бизнесмена Рафиса Кадырова, который собирался баллотироваться на пост главы Республики Башкортостан. Также DK.RU сообщал, что на торги выставили 150 кг украшений обанкротившегося завода «Ювелиры Урала».

Самого Валерия Язева из-за долгов компании Арбитражный суд Москвы признал банкротом в 2020 г. Была открыта процедура реализации его имущества. Также процедуру личного банкротства проходят супруга Валерия Язева Валентина Морозова и его дочь Светлана Язева.  

Автор: Елизавета Порошина
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