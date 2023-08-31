Люкс из Поднебесной EXEED RX: пора кататься и пробовать, а не жить стереотипами

На что россияне променяли Lexus? «Взрывная» новинка от китайского бренда EXEED RX была удостоена золотой награды в области дизайна IDA. Почему модель называют прорывом китайского автопрома?

На большом паркинге EXEED Центра Автобан Ю г футуристичный белый премиальный EXEED RX запускает приветственную программу фарами и специальной подсветкой и, почуяв ключ у меня в руке, послушно выдвигает дверные ручки. Старший менеджер Алексей Устинов отвечает на мое удивление: «Да, в этой машине совершенно другой подход к комфорту. Даже в дверных ручках. Это не только для чистоты, но и для аэродинамики. Знали бы вы, как, оказывается, шумят на скорости дверные ручки, а классная звукоизоляция — одна из фишек этой модели».

Интересный факт — на одном из обзоров проводили замеры шумов в салоне по децибелам со специальным прибором. И EXEED обошел на разных скоростях Mercedes GLS последнего поколения

Сиденья и руль обиты цветной кожей Наппа, а в темное время суток настроение задает яркая контурная подсветка, пульсирующая в такт музыке. Необычно выполнен центральный тоннель — подстаканники и места для смартфонов (одно из которых с беспроводной зарядкой) можно закрыть широкой шторкой. В интерьере выделяется широченный изогнутый «телевизор» на торпеде — экраны объединены в общую панель диагональю 24,6 дюйма.

На экране мне предлагают выбрать аромат. Это еще одна новая фишка машины — EXEED умеет приветствовать водителя запахом из одной из трех встроенных кассет. В разработке ароматов участвовали компании, которые занимаются производством духов.

По элементам управления чувствуется, что производители вдохновлялись немцами, в частности, Мерседесом, так как переключение настроек коробки передач находится на руле. Регулировать наклон заднего сиденья можно также с руля, что особенно удобно, если там сидят дети

«Привет EXEED!», — говорит Алексей, и на экране машины появляется забавный зверь, похожий на льва. Голосовой помощник полностью адаптирован к русскому языку и может сделать за вас половину работы. Голосом можно открывать шторку люка и сам люк на крыше, менять режимы, звонить друзьям и принимать входящие вызовы, включать музыку с телефона или другого носителя, строить маршруты в навигаторе и многое другое.

Мы выезжаем с паркинга, и на экране я вижу его весь, включая пространство под машиной, в прекрасном разрешении. Речь не о стандартных 480 градусах, а о всех 540. В EXEED RX реализовали функцию «прозрачного шасси» — можно проверить, что находится под машиной, когда паркуешься.

Первая часть нашего маршрута проходит по узким городским улицам возле EXEED Центр Автобан Юг. Я вижу, что на лобовом стекле дублируются скорость, основные показатели, дорожные знаки и маршрут навигатора, работает встроенный видеорегистратор. Машина активно следит за водителем и помогает ему. На дороге к вашим услугам будут активный круиз-контроль, система удержания в полосе, мониторинг мертвых зон и автоматическое торможение в случае появления помех спереди, сзади или сбоку.

Забавная деталь — защитные козырьки от солнца со стороны водителя и пассажира не просто могут менять свое положение в зависимости от света. Их по два, и в солнечную погоду можно защитить зрение, опустив оба. И таких маленьких продуманных деталей у машины много.

Но мы уже съезжаем на скоростную трассу, чтобы протестировать одну из главных фишек нового «Эксида» — адаптивные амортизаторы (впервые для самого бренда EXEED). Их жесткость управляется электроникой, поэтому в спортивном режиме RX чуть подробнее повторяет профиль дороги, но в поворотах становится более устойчивым.

На переднем кресле можно развалиться весьма по-царски. Есть 8 режимов массажа и оттоманка для ног. Водитель же этих благ лишен — электроника следит за вашей концентрацией, предполагается, что массаж может отвлекать от вождения. Зато бдительная техника постоянно напоминает вам о том, что взгляд недостаточно сфокусирован на дороге

Для кого эта машина?

Не все люди разделяют китайские бренды, воспринимая их как общую категорию автомобилей. Но, попробовав премиальные авто, вопросы отпадают сами собой, чувствуется разница в материалах, отделке и, конечно, сервисе и поддержке производителя.

Однажды ко мне приехал мужчина на Lexus 2020 года — мы помогали оформить ему страховку. Увидев новых китайцев, он попросил тест-драйв и мы съездили по стандартному маршруту. Где-то на середине он позвонил жене: «Слушай, я твой Лексус сдаю в trade-in, на нем нет и половины опций, которые есть на этом китайце». Я думаю, что нужно приезжать, кататься и пробовать, перестав жить стереотипами. Мир меняется, и авторынок меняется вместе с ним, — уточнил Алексей.

«Одна из первых презентаций премиального китайского авто проходила в элитном гольф-клубе. На презентации мы могли сравнить машины с последними моделями Porsche», — продолжает наш консультант:

Да, некоторым клиентам, привыкшим исключительно к спортивным авто, немного не хватало динамики на тесте. Но когда мы начинали разбираться детально, выяснялось, что шумоизоляция, посадка, материал, кожа и функционал машины их полностью устраивают. Когда же доходило до цены, вопросов вообще не было

В основе RX — новая платформа T2X Mars 2.0, кузов на 85% сделан из высокопрочных сталей, что означает не только точные реакции на руль и хорошую управляемость, но и высокую пассивную безопасность.

Что брать?

Комплектация на рынок России поставляется одна — максимальная. В EXEED Центре Автобан Юг представлено много вариаций по отделке салона, цвету кожи и цвету самой машины, так что дизайн можно выбрать на свой вкус. Если в базовой цене EXEED обойдется в 5 млн 400 тыс. руб., то за 200 тыс. руб. дополнительно можно получить эксклюзивный матовый цвет.

Поскольку EXEED позиционируется как премиум-сегмент, то и поддержка будет соответствующая. Работа с клиентами ведется на высоком уровне, в том числе и с точки зрения продажного сопровождения. Менеджеры на связи в любое время, к услугам покупателя бесплатная помощь на дороге, сопровождение, подменный автомобиль и многие другие бонусы. Отдельно стоит выделить 7-летнюю гарантию (или пробег 200 тыс. км).

Автомобиль уже доступен для тест-драйва в EXEED Центре Автобан Юг.

г. Екатеринбург,

ул. Селькоровская, 23,

Тел.: 222-22-00

avtoban-exeed.ru

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