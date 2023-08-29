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Новые стройки Екатеринбурга. На Эльмаше в зоне КРТ, на Уралмаше — на промплощадках

Новые стройки Екатеринбурга. На Эльмаше в зоне КРТ, на Уралмаше — на промплощадках
Иллюстрация: DK.RU

На ул. Краснофлотцев началось строительство новых высоток на месте двухэтажных домов. Промзону Уралмашзавода все-таки решили застраивать жильем.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

На Эльмаше в районе улицы Краснофлотцев сегодня начали строить жилые дома на одной из первых площадок комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге. Площадь застройки составит 3,7 га, застройщик — «Астра-Девелопмент». На территории на месте старых малоэтажных домов построят многоэтажки от 10 до 31 этажа, по информации «Ъ-Урал», ЖК будет называться «Новация». 

В то же время замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов подписал распоряжение о подготовке проекта планировки восточной части бывшей промплощадки «Уралмашзавода», сообщает URA.RU.

Разрешить «Мастерской генплана» осуществить подготовку проекта планировки территории в границах улиц Донбасской — Машиностроителей — проспекта Космонавтов — полосы отвода железной дороги и проекта межевания. Предложить «Мастерской генплана»: 1) получить в департаменте архитектуры задание на разработку проектов; 2) представить в департамент архитектуры подготовленные в соответствии с заданием проекты, — говорится в документе.

Напомним, что на юге города запланировано строительство целого микрорайона с шестью детсадами, двумя школами и поликлиникой. Новые дома планируется возвести в границах ул. 2-я Новосибирская — Городская 1 (условное название) — Дивизионная — Предельная — Умельцев — Окружная. Постановление опубликовали на сайте мэрии. Компания планирует возвести 758 тыс. кв.м. жилья.

Строительство запланировано в три этапа, до 2035 г. Первую часть планируется сдать уже в 2025 г., вторую через пять лет, третью — через десять. За это время должны быть построены шесть детских садов на 1650 мест, две школы на 2250 учеников и новый корпус школы № 50 на 1000 детей, а также поликлиника со стационаром на 300 пациентов в сутки. Проект рассчитан на то, что в дома заселятся 25 тыс. человек.

Также в Екатеринбурге завершаются общественные обсуждения по проекту планировки территории в районе ЖБИ, рядом с ЖК «Рассветный». Согласно этому проекту, в районе пересечения ул. Сыромолотова и ул. 40-летия Комсомола планируют возвести новые объекты. 

Предусмотрено строительство двух жилых домов на 24 и 26 этажей со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Общая площадь жилых помещений составит 19,7 тыс. кв. м., в них будет жить более 650 человек. Для них обустроят подземный паркинг на 99 машиномест, наземную парковку и внутридворовое пространство для отдыха. Срок освоения территории — 2028 г.

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Автор: Татьяна Юстус
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