На ЖБИ построят новые дома с подземным паркингом

Новые объекты появятся в границах ул. Сыромолотова – Рассветной – 40-летия Комсомола. Предполагается, что через несколько лет в них будет проживать более 650 человек.

В Екатеринбурге завершаются общественные обсуждения по проекту планировки территории в районе ЖБИ, рядом с ЖК «Рассветный». Согласно этому проекту, в районе пересечения ул. Сыромолотова и ул. 40-летия Комсомола планируют возвести новые объекты.

Предусмотрено строительство двух жилых домов 24 и 26 этажей со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Общая площадь жилых помещений составит 19,7 тыс. кв. м., в них будет жить более 650 человек. Для них обустроят подземный паркинг на 99 машиномест, наземную парковку и внутридворовое пространство для отдыха. Срок освоения территории — 2028 г.

По данным издания «Квадратный метр», девелопером проекта выступит компания «ОРУМ», аффилированная с ООО «Завод горного машиностроения». Ранее предполагалось, что этот участок застроят в рамках комплексной застройки квартала «Рассветный», но девелоперу (тогда проектом занималась «НОВА-строй») не удалось договориться с собственниками земли.

Ранее DK.RU писал, что в Екатеринбурге построят новый микрорайон с шестью детсадами, двумя школами и поликлиникой. Он появится в границах улиц 2-й Новосибирской — Городской 1 (условное название) — Дивизионной — Предельной — Умельцев — Окружной. Застройщик планирует возвести 758 тыс. кв.м. к 2035 г.

Также DK.RU сообщал, что мэрия расселит самый депрессивный дом Екатеринбурга — аварийный трехэтажный жилой дом в переулке Базовом, 4. В доме до сих пор печное отопление, он пережил несколько пожаров, рядом нет никаких объектов социальной инфраструктуры, даже остановки общественного транспорта. Жильцы дома 12 лет пытались добиться расселения через суд.

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