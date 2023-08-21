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На ЖБИ построят новые дома с подземным паркингом

На ЖБИ построят новые дома с подземным паркингом
Иллюстрация: DK.RU

Новые объекты появятся в границах ул. Сыромолотова – Рассветной – 40-летия Комсомола. Предполагается, что через несколько лет в них будет проживать более 650 человек.

#НОВОСТИ

В Екатеринбурге завершаются общественные обсуждения по проекту планировки территории в районе ЖБИ, рядом с ЖК «Рассветный». Согласно этому проекту, в районе пересечения ул. Сыромолотова и ул. 40-летия Комсомола планируют возвести новые объекты. 

Предусмотрено строительство двух жилых домов 24 и 26 этажей со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Общая площадь жилых помещений составит 19,7 тыс. кв. м., в них будет жить более 650 человек. Для них обустроят подземный паркинг на 99 машиномест, наземную парковку и внутридворовое пространство для отдыха. Срок освоения территории — 2028 г.

По данным издания «Квадратный метр», девелопером проекта выступит компания «ОРУМ», аффилированная с ООО «Завод горного машиностроения». Ранее предполагалось, что этот участок застроят в рамках комплексной застройки квартала «Рассветный», но девелоперу (тогда проектом занималась «НОВА-строй») не удалось договориться с собственниками земли.

Ранее DK.RU писал, что в Екатеринбурге построят новый микрорайон с шестью детсадами, двумя школами и поликлиникой. Он появится в границах улиц 2-й Новосибирской — Городской 1 (условное название) — Дивизионной — Предельной — Умельцев — Окружной.  Застройщик планирует возвести 758 тыс. кв.м. к 2035 г. 

Также DK.RU сообщал, что мэрия расселит самый депрессивный дом Екатеринбурга — аварийный трехэтажный жилой дом в переулке Базовом, 4. В доме до сих пор печное отопление, он пережил несколько пожаров, рядом нет никаких объектов социальной инфраструктуры, даже остановки общественного транспорта. Жильцы дома 12 лет пытались добиться расселения через суд.

Читайте также на DK.RUКто и как сегодня перестраивает Екатеринбург.

Автор: Елизавета Порошина
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