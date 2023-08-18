В Екатеринбурге будет новый микрорайон с шестью детсадами, двумя школами и поликлиникой

Проект утвержден главой города Алексеем Орловым. Застройщик планирует возвести 758 тыс. кв.м. к 2035 г. Здесь будут строить жилую и коммерческую недвижимость.

Глава Екатеринбурга утвердил проект планировки территории в границах улиц 2-й Новосибирской — Городской 1 (условное название) — Дивизионной — Предельной — Умельцев — Окружной. Постановление опубликовали на сайте мэрии. Компания планирует возвести 758 тыс. кв.м.

Строительство запланировано в три этапа, до 2035 г. Первую часть планируется сдать уже в 2025 г., вторую через пять лет, третью — через десять. За это время здесь должны быть построены шесть детских садов на 1650 мест, две школы на 2250 учеников и новый корпус школы № 50 на 1000 детей, а также поликлиника со стационаром на 300 пациентов в сутки. Проект рассчитан на то, что в дома заселятся 25 тыс. человек.

Также в микрорайоне «Патрушихинские пруды» построят 50 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости — офисы и торговые площади. Стоянки автомобилей организуют в многоуровневых паркингах (3460 машино-мест), под землей (1991 место), в стилобатах жилых зданий (379 мест) и на улице (1503 места). Также здесь достроят улицы Ротную и Комбинатскую и отремонтируют мост через реку Патрушиху по ул. Городской, пишет 66.RU.

Напомним, недавно мы писали о том, что один из застройщиков Екатеринбурга взялся за застройку севера Химмаша.

Мэрия Екатеринбурга выдала компании соответствующее разрешение на строительство многоквартирных домов на севере Химмаша.

Согласно этому документу, компания приступит к строительству трех домов высотностью семнадцать, девять и десять этажей. Общая площадь жилых помещений составит почти 16 тыс. кв.м. Разрешение на строительство действует до конца января 2026 г.

Читайте также на DK.RU: Кто и как сегодня перестраивает Екатеринбург.