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«Атомстройкомплекс» взялся за застройку севера Химмаша

«Атомстройкомплекс» взялся за застройку севера Химмаша
Иллюстрация: Ъ-Урал

Компания получила разрешение застроить еще одну площадку на севере Чкаловского района. Сейчас здесь располагаются садовые участки. После будут жилые высотки.

#НОВОСТИ

Мэрия Екатеринбурга выдала компании «Атомстройкомплекс» разрешение на строительство многоквартирных домов на севере Химмаша.

Согласно этому документу, компания приступит к строительству трех домов высотностью семнадцать, девять и десять этажей. Общая площадь жилых помещений составит почти 16 тыс. кв. м. Разрешение на строительство действует до конца января 2026 года.

Напомним, в июле компания получила положительное заключение экспертизы на строительство жилья в границах улиц Южногорская — Славянская — Химмашевская. Как заявлялось ранее, жилой микрорайон появится на месте садовых участков, под первый этап застройки девелопер уже подготовил площадку и закончил расселение.

«Атомстройкомплекс» взялся за застройку севера Химмаша 1

Объем жилья в первой очереди составит более 40 тыс. кв. м. Эту площадку застройщик получил за достройку дома для обманутых дольщиков на Щербакова, 20.

Ранее мы писали, что компания «Атомстройкомплекс» запланировала на 2023 г. большой объем работ по ремонту городских дорог. Также компания продолжает заниматься проектированием новых улиц. В частности, идут работы по двум отрезкам улично-дорожной сети для перспективного жилого проекта на Химмаше. Новые улицы свяжут будущую застройку с двумя основными магистралями — улицами Дагестанской и Славянской.

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Автор: Татьяна Юстус
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