Амбиции застройщиков-«варягов», планы местных гигантов и знаковая сделка с большим ТРЦ

Новые лица на уральском строительном рынке начинают проекты в Екатеринбурге, аксакалы вдобавок к жилью планируют создание дорог, улиц, набережных и фонтанов. А квартиры все дорожают.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

В Екатеринбурге дорожает жилье

В уральском мегаполисе растут цены на квартиры — подорожали и «первичка», и «вторичка». По данным «Авито Недвижимость», с февраля 2022 г. по февраль 2023 г. екатеринбургские новостройки прибавили в цене 16,2%. При этом спрос на них вырос на 12,8%. За этот же период «вторичка» подорожала на 2,6%.

Стоимость аренды жилья тоже увеличивается. По оценке АН «Новосел на Малышева», с февраля 2021 г. по февраль 2023 г. средняя ставка выросла с 19,4 до 27 тыс. руб. — плюс 39,2% (за последний год — на 6,4%). Самые привлекательные районы для аренды жилья в 2023 г. — Пионерский, ВИЗ, Автовокзал, Химмаш, Синие Камни, Совхоз.

По данным «Авито Недвижимость», в начале 2023 г. чаще всего клиенты интересовались однокомнатными квартирами (52,3%), «двушками» (29,4%) и студиями (11,7%). Спрос на квартиры большего метража не изменился. При этом цены на аренду однокомнатных и трехкомнатных квартир практически сравнялись. Это специалисты объясняют высокой востребованностью «однушек» и низким спросом на «трешки».

Напомним, что рынок новостроек Екатеринбурга входит в число крупнейших по объему новых проектов. Он на четвертой позиции (3347 кв. м). В первой тройке — Москва (16 374 кв. м), Санкт-Петербург (7640 кв. м) и Краснодар (7260 кв. м). В 2022 г. Свердловская область перевыполнила план по вводу жилья, установленный нацпроектом «Жилье и городская среда», на 15% (на 340 тысяч кв. м). Всего было введено 2,94 млн кв. м. жилья.

Девелоперов освобождают от семейных машино-мест

Минстрой РФ готовит послабления для девелоперов. Благодаря ним при строительстве паркингов в жилых комплексах «семейные» машино-места на два автомобиля можно будет учитывать как отдельные объекты недвижимости, а не один лот. Как пишет «Коммерсантъ», с такой инициативой выступил Клуб инвесторов Москвы (КИМ), объединяющий застройщиков. В самом Минстрое не стали комментировать инициативу.

При строительстве многоквартирных домов проектами предусматриваются блокирующие и зависимые машино-места, вмещающие больше одного автомобиля. Согласно нормам Росреестра, минимальный размер паркоместа составляет 5,3 м на 2,5 м, тогда как максимальный размер не ограничен.

Если «семейные» машино-места будут считаться за несколько объектов, застройщикам будет легче соблюдать нормативы обеспеченности жителей парковочными местами и можно будет строить меньше машино-мест, указывает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин. Однако для покупателей паркомест эта инициатива обернется ростом цен: покупка «семейных» парковок позволяет экономить до 20% от трат на машино-место, указывает замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

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Крупный екатеринбургский ТРЦ сменил владельца

Девелопер Forum Group продал ТРЦ «Радуга Парк» компании «Гранд Лайн-Центр». Соответствующая запись появилась в Едином госреестре сведений юридических лиц. Согласно выписке ЕГРЮЛ, изменения о владельце компании были внесены в реестр 2 марта текущего года. А 28 февраля обновились данные о директоре ТРЦ — теперь эту должность занимает Тарас Табаков.

Детали сделки Forum Group комментировать в СМИ не стали. Прежний владелец лишь отметил, что продолжит развивать существующие проекты жилой и коммерческой недвижимости. Согласно данным из открытых источников, компания «Гранд Лайн-Центр» зарегистрирована в городе Жукове Калужской области в 2008 г. Производит строительные металлоконструкции и изделия из металлов. За 2022 г. выручка компании составила 13,8 млрд руб., прибыль — 364,9 млн руб.

Как ранее писал DK.RU, на фоне санкций торговые центры потеряли некоторых крупных арендаторов: в большей степени от этого пострадали крупные центры, например, «Гринвич» и МЕГА. А районные торговые центры, такие как «Фан Фан», «Радуга Парк», «Глобус», показали неплохой уровень заполняемости площадей. По данным Уральской палаты недвижимости, на конец 2022 г. объем пустующих площадей в торговых центрах Екатеринбурга составил 167,6 тыс. кв. м (15,1% от общего объема). Аналитики предполагают, что дальше этот показатель расти не будет.

Мощный девелопер построит в городе новые дороги и улицы

Компания «Атомстройкомплекс» запланировала на 2023 г. большой объем работ по ремонту городских дорог, строительству новых улиц и сопутствующей инфраструктуры. Так, с началом летнего сезона «АТОМ» намерен провести замену дорожного полотна на шести улицах Екатеринбурга, сообщили в компании. Речь об участке ул. Патриса Лумумбы от Братской до Санаторной; ул. Шейнкмана от Куйбышева до Радищева; ул. Розы Люксембург от Куйбышева до Декабристов; ул. Евгения Савкова от Суходольской до дороги в поселок Медный; ул. Восточной от Первомайской до Малышева; ул. Белинского от дома №108 до Декабристов.

Кроме того, в районе Широкой речки рядом с жилым районом «NOVA Park» планируется реализовать первый из трех этапов по строительству ул. Кичигина. Новый участок появится в рамках договора развития застроенных территорий и будет построен за счет средств компании. Проект предполагает полное благоустройство улицы, вместе с дорожным покрытием появится освещение, ограждения, газоны и деревья, уточняют в «АТОМе».

И добавляют: на Уктусе в этом году появится новая дорожная инфраструктура. «Атомстройкомплекс» заключил муниципальный контракт на строительство участка ул. Водоемной, съезда с Кольцовского тракта, а также пешеходного моста через реку Исеть. Все работы планируется завершить до конца 2023 г.

Компания продолжает заниматься проектированием новых улиц. В частности, идут работы по двум отрезкам улично-дорожной сети для перспективного жилого проекта на Химмаше. Новые улицы свяжут будущую застройку с двумя основными магистралями — улицами Дагестанской и Славянской, — рассказали в «АТОМе».

Девелопер из Татарстана получил разрешение на строительство в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга выдала казанской компании «Унистрой-Екатеринбург» разрешение на строительство жилых высоток на ул. Цвиллинга. Это один из двух участков, приобретенных девелопером из Татарстана у екатеринбургского застройщика Prinzip.

Компания планирует возвести дома с помещениями общественного назначения и двухэтажную подземную автостоянку. В планах — создание 20 тыс. кв. м жилья. Разрешение на строительство действует до апреля 2028 г. Второй участок казанского игрока в Екатеринбурге находится в Верх-Исетском районе, недалеко от берега Исети.

Напомним, в настоящий момент треть строительного рынка Екатеринбурга принадлежит иногородним застройщикам — из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени Челябинска, Астрахани и Краснодара. До середины нулевых на екатеринбургском строительном рынке работали только местные компании. Крупнейшими из них считались «Атомстройкомплекс», «Нова-Строй» и «Наш дом».

Пешеходный мост и фонтан. Как благоустроят набережную за Ледовой ареной УГМК

Эксперты, привлеченные к проведению историко-культурной экспертизы участка ул. Народной Воли от ул. 8 Марта до ул. Розы Люксембург, дали положительное заключение на проведение работ. Предполагается, что они пройдут в три этапа. На первом будет отремонтирован участок ул. Народной Воли от ул. Степана Разина до левого берега Исети и построены очистные сооружения. На втором — будет благоустроена территория от ул. Степана Разина до ул. 8 Марта. На третьем — ул. Народной Воли благоустроят на участке от левого берега Исети до ул. Розы Люксембург. На этом этапе будет построен пешеходный мост и установлен «сухой фонтан».

Напомним, что в феврале архитектор Тимур Абдуллаев презентовал проект благоустройства набережной Исети на участке от ул. Декабристов до ул. Белинского. В его основе лежит идея объединения садов Нурова, Ошурова и Давыдова в один большой сад. Вдоль левого берега реки будут созданы пешеходная и велодорожки. Правая часть набережной останется транзитной, на одном из участков появятся очистные сооружения. В проект заложены два новых моста: первый, пешеходный, предлагают построить параллельно мосту через ул. Белинского, второй — у армянской церкви.

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Главной проблемой новой площадки под КРТ в Екатеринбурге станет офисник-недострой

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области согласовало планы мэрии по проведению КРТ жилого квартала в Пионерском микрорайоне. Площадка находится на пересечении ул. Вилонова и Учителей, рядом с Основинским парком. Ее градостроительный потенциал составляет 38,8 тыс. кв. м.

Сейчас на этой территории находится шесть двухэтажных кирпичных домов 1950-х гг. постройки, а также недостроенный офисный центр «Бриг», возведением которого занимался скандально известный бизнесмен Виталий Сиволап. В 2020 г. 12-этажное здание пытались продать за 475 млн руб. При этом, как сообщал DK.RU, готово 72% конструкций будущего БЦ «Бриг», однако их общее техническое состояние оценивалось как «ограниченно работоспособное» — из-за дефектов и некачественно выполненных строительно-монтажных работ, а в устранение дефектов на тот момент было необходимо вложить около 328 млн руб.

Как рассказал 66.ru директор «TEN девелопмент» Юрий Романович, больших проблем с расселением жилья у застройщика, который выиграет конкурс на право проведения КРТ на этой площадке, возникнуть не должно:

Что касается недостроенного офисного здания, то там есть много собственников, которые вложили в объект несколько сот миллионов рублей. Права на недострой зарегистрированы, земля находится в аренде у третьих лиц. Поэтому реализация проекта может подзатянуться.

Для того чтобы администрация города могла выбрать застройщика, который будет заниматься развитием площадки, за включение в программу должны проголосовать жители. Ожидается, что собрание собственников жилья пройдет уже в ближайшее время.

Ранее DK.RU писал, что в Екатеринбурге уже реализуются три проекта КРТ жилой застройки. Участок в границах улиц Шефской — Энтузиастов — Баумана будет застраивать «Страна Девелопмент». Тюменский застройщик планирует возвести 46 тыс. кв. м жилой недвижимости, многоуровневый паркинг, детские и спортивные площадки, а также стилобаты с магазинами и офисами. В рамках программы КРТ снесут 11 двухэтажных домов. Другой участок, в границах Краснофлотцев — Донской — Корепина — Шефской, достался компании «Астра». Еще один (в границах улицы Донбасской — переулков Черниговского — Суворовского) — «Бруснике».

В январе в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений заявили, что утверждены две следующие площадки: на ул. Летчиков (Завокзальный микрорайон) и на ул. Кварцевой (Уктус). Аукционы по территориям пройдут летом 2023 г.

Крупный екатеринбургский застройщик вложился в кузницу кадров

В Свердловской области начали готовить кадры для стройсферы. Работа идет в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Стратегическими партнерами выступают компания «Атомстройкомплекс» и Уральский колледж технологий и предпринимательства. Как рассказали в «АТОМе», застройщик формулирует запрос на качественную подготовку необходимых ему кадров, а образовательное учреждение его реализует. Для этого на базе колледжа организуют новые учебные лаборатории и пересмотрят программы: сроки обучения сократятся, практических занятий станет больше, готовить специалистов будут профи из «АТОМа». Кроме того, появятся новые специальности и увеличится количество бюджетных мест для обучения — как по основным программам, рассчитанным на молодежь, так и по сокращенным, которые привлекательны для взрослых, желающих освоить новую профессию.

Нам нужны машинисты башенных кранов, кровельщики, плотники, маляры, арматурщики, плиточники, отделочники. Квалифицированные рабочие этих специальностей всегда в дефиците. Благодаря проекту «Профессионалитет» уральцы смогут в короткие сроки бесплатно освоить любую из этих и других профессий и гарантированно получить работу в нашей компании, — комментирует Галина Хабарова, директор по персоналу «Атомстройкомплекса».

Известно, что объем финансирования на реализацию проекта в 2023 г. составит 170 млн руб. — это деньги федерации, области и бизнеса.

Добавим, что крупнейший строительный холдинг Урала регулярно проводит экскурсии по своим строительным площадкам и заводам, выпускающим стройматериалы, для студентов профильных специальностей. Так, в начале марта «Атомстройкомплекс» свозил студентов УрФУ на предприятие «Берит», где производят тротуарную плитку, арматуру и , панели несъемной опалубки. Кроме того, ежегодно компания принимает студентов на практику.

Фото: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»