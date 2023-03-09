Плюс 46 тыс. кв. м новостроек, минус 11 двухэтажных домов

На территории, где когда-то жили 93 семьи, когда-нибудь смогут поселиться 993. Речь идет о КРТ на Эльмаше. Застройщик планирует снести остатки домов этим летом.

Тюменский застройщик «Страна-Девелопмент» планирует возвести 46 тыс. кв. м жилой недвижимости в квадрате улиц Шефская — Энтузиастов — Баумана в Екатеринбурге. Участок отдан под программу комплексного развития территорий (КРТ), сообщает JustMedia.

Кроме жилья застройщик планирует возвести многоуровневый паркинг, детские и спортивные площадки, а также стилобаты с магазинами и офисами.

В рамках программы КРТ застройщик снесет 11 двухэтажных домов, из которых ранее были расселены 93 семьи. Шесть домов уже снесены, остальные планируется снести до конца лета 2023 г.

Напомним, в Екатеринбурге реализуются проекты КРТ жилых территорий на трех участках:

Участок в границах улиц Шефская — Энтузиастов — Баумана ушел за 96,6 млн руб. Его приобрела компания «Страна Девелопмент». Во время торгов ценник вырос в 180 раз.

Участок в границах Краснофлотцев — Донская — Корепина — Шефская достался компании «Астра» — девелопер заплатил за него 11,4 млн руб.

— девелопер заплатил за него 11,4 млн руб. А участок в границах улиц Донбасская — переулки Черниговский и Суворовский за 671 тыс. руб. выкупила «Брусника».

Но в администрации Екатеринбурга недавно рассказали о новом этапе реализации программы комплексного развития территорий города. В этом году началась подготовка еще двух площадок — в Завокзальном микрорайоне и на Уктусе.

Как рассказал замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Григорий Сурганов, механизм программы останется прежним. Сначала специалисты администрации проведут публичные слушания, обсуждения и встречи, в рамках которых ответят на все вопросы горожан. После этого жители домов на этих площадках проголосуют за или против вступления в программу. В случае, если большинство из них поддержит включение в программу КРТ, аукционы по территориям пройдут летом 2023 г.

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