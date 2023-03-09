Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.03
75,45
80,54
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Плюс 46 тыс. кв. м новостроек, минус 11 двухэтажных домов

Плюс 46 тыс. кв. м новостроек, минус 11 двухэтажных домов
Иллюстрация: ru.freepik.com

На территории, где когда-то жили 93 семьи, когда-нибудь смогут поселиться 993. Речь идет о КРТ на Эльмаше. Застройщик планирует снести остатки домов этим летом.

#БУДУЩЕЕ ГОРОДА#НОВОСТИ

Тюменский застройщик «Страна-Девелопмент» планирует возвести 46 тыс. кв. м жилой недвижимости в квадрате улиц Шефская — Энтузиастов — Баумана в Екатеринбурге. Участок отдан под программу комплексного развития территорий (КРТ), сообщает JustMedia.

Кроме жилья застройщик планирует возвести многоуровневый паркинг, детские и спортивные площадки, а также стилобаты с магазинами и офисами.

В рамках программы КРТ застройщик снесет 11 двухэтажных домов, из которых ранее были расселены 93 семьи. Шесть домов уже снесены, остальные планируется снести до конца лета 2023 г.

Напомним, в Екатеринбурге реализуются проекты КРТ жилых территорий на трех участках:

  • Участок в границах улиц Шефская — Энтузиастов — Баумана ушел за 96,6 млн руб. Его приобрела компания «Страна Девелопмент». Во время торгов ценник вырос в 180 раз.
  • Участок в границах Краснофлотцев — Донская — Корепина — Шефская достался компании «Астра» — девелопер заплатил за него 11,4 млн руб.
  • А участок в границах улиц Донбасская — переулки Черниговский и Суворовский за 671 тыс. руб. выкупила «Брусника».

Но в администрации Екатеринбурга недавно рассказали о новом этапе реализации программы комплексного развития территорий города. В этом году началась подготовка еще двух площадок — в Завокзальном микрорайоне и на Уктусе.

Как рассказал замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Григорий Сурганов, механизм программы останется прежним. Сначала специалисты администрации проведут публичные слушания, обсуждения и встречи, в рамках которых ответят на все вопросы горожан. После этого жители домов на этих площадках проголосуют за или против вступления в программу. В случае, если большинство из них поддержит включение в программу КРТ, аукционы по территориям пройдут летом 2023 г.

Читайте также на DK.RU: «Бручника» начинает перестраивать Уралмаш в рамках КРТ.

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ситуация, аналогичная 2009 г., или начало ямы? Свердловские предприятия подвели итоги-2022Ситуация, аналогичная 2009 г., или начало ямы? Свердловские предприятия подвели итоги-2022
  • «Абрау-Дюрсо» продала французский шампанский дом«Абрау-Дюрсо» продала французский шампанский дом
  • Трансформационные игры — тур по собственному сознанию. Модно. Дорого. Зачем?Трансформационные игры — тур по собственному сознанию. Модно. Дорого. Зачем?
  • В Свердловской области снова можно получить загранпаспорт на 10 летВ Свердловской области снова можно получить загранпаспорт на 10 лет
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.