«Брусника» начинает перестраивать Уралмаш в рамках КРТ

В районе появится комплекс из пяти многоэтажек, доминантой которого станет 17-этажная башня. Дома дополнят подземным паркингом и садиком на 100 мест.

Алексей Орлов утвердил проект планировки квартала ул. Донбасская — переулки Черниговский — Суворовский на Уралмаше. Площадку в рамках комплексного развития территорий (КРТ) застроит тюменский девелопер «Брусника».

Будет застроено 76,6 тыс. кв.м., общая площадь жилых помещений составит 74 761 кв. м. Расчетная численность населения в границах территории — 2191 человек, в том числе в проектируемой застройке — 1809 человек.

В пресс-службе застройщика рассказали, что в квартале будет возведено пять жилых домов разной этажности, архитектурной доминантой станет 17-этажная башня.

Концепция квартала предусматривает сомасштабную человеку архитектуру, зеленые дворы без машин и благоустроенные общественные пространства. Всего «Брусника» построит здесь пять домов с подземными паркингами, коммерческими помещениями и встроенно-пристроенным садиком на 100 мест, — сообщает застройщик.

Напомним, «Брусника» выкупила один из трех участков, отданных под КРТ, минувшим летом. Участок в 2,7 га был оценен в 671 тыс. руб., сейчас на нем расположены 11 жилых домов и 3 нежилых здания.

Фото: квартал, который будет застроен, ЯндексКарты

Ранее на DK.RU: Территорию Уралмашзавода передумали застраивать жильем? Изменения отразят в генплане

Как стало известно осенью, «Брусника» в ближайшее время также перестроит квартал с историческими зданиями в центре Екатеринбурга. Девелопер презентовал проект на форуме 100+ TechnoBuild: квартал в границах ул. Первомайской, Горького и Пролетарской начнут преображать уже в 2023 г. Согласно презентации, старые здания обновят, но сохранят их исторический облик, знаменитая золотосплавочная лаборатория превратится в отель. Вид на набережную городского пруда останется практически прежним.