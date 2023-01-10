Территорию Уралмашзавода передумали застраивать жильем? Изменения отразят в генплане

Ранее анонсировалось, что часть площадей предприятия отдадут крупному московскому застройщику. В проекте главного градостроительного документа до 2045 г. это не отражено.

В Екатеринбурге, с высокой долей вероятности, отказались от планов по застройке неиспользуемых территорий одного из крупнейших предприятий региона — Уралмашзавода. Возводить жилье на этой площадке планировала крупная московская компания «Самолет». О планах выхода на рынок Екатеринбурга застройщик заявил в 2021 г.

В действующей версии генплана указано, что часть территории предприятия, прилегающей к пр. Космонавтов, за корпусами РГППУ, отдадут под смешанную и общественно деловую застройку. В частности, планировалось строительство садиков и школы.

В проекте генплана до 2045 г., который был выставлен на общественное обсуждение в конце декабря, указанная территория находится в производственной функциональной зоне.

В пресс-службе группы «Самолет» DK.RU сообщили, что пока не могут прокомментировать эту информацию.

Девелоперская группа «Самолет» входит в тройку крупнейших компаний страны по объему строящегося жилья (2,2 млн кв. м). До сих пор ее проекты были локализованы в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В настоящий момент, как уже писал DK.RU, в Екатеринбурге анонсировали два проекта КРТ промышленных зон. Первый — на территории нежилой зоны на ул. Черкасской, где сейчас находятся автосалоны и автосервисы. Второй проект реализуется на территории бывшего завода Danone. «Группа ЛСР» приступила к сносу зданий бывшего молокозавода в конце октября прошлого года. На месте бывшего перерабатывающего предприятия планируют построить около 100 тыс. кв. м. жилья для 2,7 тыс. чел. и детский сад на 100 чел.