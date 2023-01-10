Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.01
70,30
75,07
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Территорию Уралмашзавода передумали застраивать жильем? Изменения отразят в генплане

Территорию Уралмашзавода передумали застраивать жильем? Изменения отразят в генплане
Иллюстрация: wikipedia.org

Ранее анонсировалось, что часть площадей предприятия отдадут крупному московскому застройщику. В проекте главного градостроительного документа до 2045 г. это не отражено.

#ГОРОД#СТРОЙКА#НОВОСТИ

В Екатеринбурге, с высокой долей вероятности, отказались от планов по застройке неиспользуемых территорий одного из крупнейших предприятий региона — Уралмашзавода. Возводить жилье на этой площадке планировала крупная московская компания «Самолет». О планах выхода на рынок Екатеринбурга застройщик заявил в 2021 г.

В действующей версии генплана указано, что часть территории предприятия, прилегающей к пр. Космонавтов, за корпусами РГППУ, отдадут под смешанную и общественно деловую застройку. В частности, планировалось строительство садиков и школы.

Территорию Уралмашзавода передумали застраивать жильем? Изменения отразят в генплане 1

В проекте генплана до 2045 г., который был выставлен на общественное обсуждение в конце декабря, указанная территория находится в производственной функциональной зоне.

Территорию Уралмашзавода передумали застраивать жильем? Изменения отразят в генплане 2

В пресс-службе группы «Самолет» DK.RU сообщили, что пока не могут прокомментировать эту информацию. 

Девелоперская группа «Самолет» входит в тройку крупнейших компаний страны по объему строящегося жилья (2,2 млн кв. м). До сих пор ее проекты были локализованы в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В настоящий момент, как уже писал DK.RU, в Екатеринбурге анонсировали два проекта КРТ промышленных зон. Первый — на территории нежилой зоны на ул. Черкасской, где сейчас находятся автосалоны и автосервисы. Второй проект реализуется на территории бывшего завода Danone. «Группа ЛСР» приступила к сносу зданий бывшего молокозавода в конце октября прошлого года. На месте бывшего перерабатывающего предприятия планируют построить около 100 тыс. кв. м. жилья для 2,7 тыс. чел. и детский сад на 100 чел.

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Стартовал новый этап строительства развязки у «Калины». Правила проезда участка изменилисьСтартовал новый этап строительства развязки у «Калины». Правила проезда участка изменились
  • Алена Владимирская: «Очень страшно не будет. Работа будет, карьера будет, деньги будут»Алена Владимирская: «Очень страшно не будет. Работа будет, карьера будет, деньги будут»
  • Три театра Свердловской области получат 48 млн руб. на новое оборудованиеТри театра Свердловской области получат 48 млн руб. на новое оборудование
  • В Екатеринбурге продают старинный особняк с рестораномВ Екатеринбурге продают старинный особняк с рестораном
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.