В Екатеринбурге пройдет всероссийский фестиваль «Реальный театр» и дни поэта Бориса Рыжего

В начале сентября горожан и гостей города ожидает ряд интересных мероприятий. Билеты на спектакль по стихам Бориса Рыжего распродали очень быстро, но его обещают повторить в октябре.

С 4 по 14 сентября в екатеринбургском ТЮЗе пройдет XVII всероссийский фестиваль «Реальный театр». В этом году его программа приурочена к празднованию 300-летия города.

Во время фестиваля в семи театрах Екатеринбурга пройдет 20 показов 15 спектаклей от театров Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Йошкар-Олы и Челябинска.

Кроме того, в Литературном квартале Екатеринбурга пройдут дни поэта Бориса Рыжего, они посвящены дню рождения поэта, который празднуется 8 сентября.

7 сентября в Камерном театре состоится презентация первой публикации поэта, всем желающим раздадут копии первой брошюры с тремя стихотворениями Рыжего. 7 и 8 сентября покажут спектакль по стихам поэта, все билеты на который были распроданы очень быстро. Следующий показ запланирован на 4 – 5 октября

8 сентября в 19:30 в музее «Литературная жизнь Урала XX века» состоится поэтический «Рыжий марафон» (16+). Записаться для участия можно по номеру: (343) 371-05-91. 9 сентября от ул. Малышева, 24 стартует пешеходная экскурсия «Центр Бориса Рыжего» (16+).

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