В Екатеринбурге начал работу международный книжный фестиваль

В нем примут участие 130 издательств, выступят спикерами самые знаменитые писатели, журналисты, сценаристы, поэты, художники, режиссеры и редакторы России.

Международный книжный фестиваль «Красная строка» открылся в Екатеринбурге. В нем принимают участие более 130 издательств. В рамках фестиваля пройдут встречи с писателями Алексеем Ивановым, Шамилем Идиатуллиным, Анной Матвеевой, Алексеем Сальниковым, Яной Вагнер, Евгенией Некрасовой, Денисом Драгунским, Ксенией Буржской и другими.

«Конечно, будут и специальные развлечения: сбор макулатуры, диагностика зрения, конкурс скоропечати на печатных машинках. Вместе с "Почтой России" устанавливаем ящик, через который можно будет отправлять открытки с надписью "Красная строка" по всему миру»,— рассказал на пресс-конференции директор фестиваля «Красная строка» Евгений Горенбург, цитата по «Ъ-Урал».

Международный книжный фестиваль «Красная строка» приурочен к 300-летию Екатеринбурга. Организаторами выступила команда фестиваля Ural Music Night и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения». Мероприятие является частью федерального проекта «Читающая Россия». В рамках фестиваля можно будет приобрести книги, посетить встречи с авторами и презентации книг, принять участие в книжном клубе, посмотреть театральные постановки. По словам Евгения Горенбурга на проведение фестиваля направлено более 20-22 млн руб.

27 августа на фестивале будет презентована книга о Большой уральской тропе. Планируется, что это будет первая книга в библиотеке Большой уральской тропы. Кроме информации про тропу, туда войдут исторические исследования, археологические и краеведческие справки о местности, по которой она проходит. А также художественные зарисовки известных писателей.

В этой книге собраны самые топовые достопримечательности на тропе, к ним написаны авторские тексты плюс вся информация, необходимая для путешествия. Книжка-путеводитель снабжена очень хорошими текстами и, что важно, фотографиями самых крутых тревел-фотографов Урала, таких как Александр Ежъ Осипов, Лариса Позднякова, Сергей Межин, Олег Чегодаев, Егор Драничников, Елена Малофеева.

Автор книги Светлана Логинова, которая ранее написала «Бегом по Уралу» и путеводитель по Свердловской области «Самоцветное кольцо Урала».

В книге четыре раздела — по количеству регионов, где сейчас наиболее плотно идет работа над созданием Большой уральской тропы. Это Свердловская область, Пермский край, Челябинская область и Республика Башкортостан. Рассказывается, какая есть инфраструктура на тропе и в непосредственной близости от нее, точки входа/выхода на маршрут и с маршрута, ссылки для скачивания подробных треков разных вариантов путешествий, и, конечно, в книге будут информативные описания главных достопримечательностей Большой уральской тропы.

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