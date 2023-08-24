В Свердловской области туристический бум

В регион с начала года приехало уже 1,7 млн туристов, это заметно выше показателей 2022 г. Эксперты объясняют такой интерес к Среднему Уралу проходящими летом мероприятиями.

За первое полугодие 2023 г. Свердловскую область посетили уже 1,7 млн туристов. На конференции Уральской Ассоциации туризма подчеркнули, что этому во многом способствовало празднование 300-летия Екатеринбурга. Отметим, в 2022 г. в области побывали 2,2 млн человек.

Эксперты пояснили стремительный рост числа туристов в регионе масштабными мероприятиями, в том числе ИННОПРОМ, Фестиваль университетского спорта и юбилей города.

На Дне города в Екатеринбурге в этом году побывали 1,2 млн человек, в это число вошло немало туристов. Более подробную информацию о гостях городского юбилея власти обнародуют позже.

Напомним, ранее DK.RU писал, что большая уральская тропа стала обрастать бизнесами формата «где поесть» и «где пожить». Также этим летом стало известно, что Большую уральскую тропу могут объединить с оренбургским маршрутом «Степной волк»: единственный на сегодняшний день действующий и активно развивающийся в рамках Большого Урала межрегиональный вело-пешеходный маршрут «Большая уральская тропа» пройдет меридионально с севера на юг по хребту Карамурунтау, через Оренбургский заповедник и Губерлинские горы. Протяженность оренбургского отрезка БУТ составит почти 300 км.