Большая уральская тропа стала обрастать бизнесами формата «где поесть» и «где пожить»

Создатели проекта начали собирать объекты размещения вдоль промаркированных маршрутов в цифровом путеводителе. Сейчас оцифрованный трек перевалил за 550 км. Заявленная протяженность БУТ — 2,5 тыс. км.

Команда Большой уральской тропы (БУТ) начала создавать масштабную базу объектов размещения туристов и мест общественного питания на территории Урала. Напомним, разработкой маршрута занимается АНО «Лаборатория туризма», руководитель — Вячеслав Пестриков.

Большая уральская тропа — один из самых протяженных вело-пешеходных маршрутов по территории России и самый большой горный маршрут. По проекту она пройдет вдоль всего Уральского хребта, протяженность составит 2,5 тыс. км.

В августе промаркированный и оцифрованный трек БУТ перевалил за 550 км. В Свердловской области маркировка маршрута Большой уральской тропы реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке Департамента РТ и ИГ Свердловской области, а также БФ «Синара». Скачать промаркированный трек можно в социальных сетях Большой уральской тропы.

Сейчас у БУТ появилось два новых проекта — #гдепоестьБУТ и #гдепожитьБУТ. Организаторы тропы собирают информацию не только о точках притяжения, но и об объектах размещения и питания.

Напомним, недавно DK.RU сообщал, что Большую уральскую тропу могут объединить с оренбургским маршрутом «Степной волк». Позже стало известно, что единственный на сегодняшний день действующий и активно развивающийся в рамках Большого Урала межрегиональный вело-пешеходный маршрут «Большая уральская тропа» пройдет меридионально с севера на юг по хребту Карамурунтау, через Оренбургский заповедник и Губерлинские горы. Протяженность оренбургского отрезка БУТ составит почти 300 км. Такие договоренности были достигнуты в ходе рабочей встречи руководства команды Большой уральской тропы с заместителем руководителя Центра развития туризма Оренбургской области Никитой Есиковым, руководителем Центра развития туризма Оренбурга Тимуром Абдуллиным, руководителем туристического проекта «Степной волк» Татьяной Чибилёвой и участником проектного офиса по развитию детского и молодежного туризма в Оренбургской области Иваном Сотниковым.

Нам эта идея очень понравилась. Маршрут «Семь вершин степного Урала» станет частью этого масштабного проекта, который уже объединил Пермский край, Башкирию, Свердловскую и Челябинскую области. И вот теперь у нас в Оренбуржье будет участок Большой уральской тропы. Приглашаем волонтеров-активистов в сентябре на маркировку тропы! В наших планах нанести метки (деревья, скалы), либо установить каменные туры от горы Часовной до горы Верблюжки, — отметила Татьяна Чибилева.

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