Горные вершины, экотропы, этнофестивали, шаманы, аутентичные деревни, чиновники-энтузиасты

Здесь все удивляет: непривычно высокие для Урала горы, деревенские пейзажи, над которыми не властно время, и главное – люди. Люди, которые меняют мир вокруг себя и даже общественное мнение.

DK.RU совместно с путешественниками из сообщества «Ural Travellers» побывал в Челябинской области. Конечная точка маршрута — малоизвестное в туристском сообществе село Меседа. Мы поднялись на вершину одной из гор-тысячников, которые его окружают, а также познакомились с туристским потенциалом этих мест.

Здесь, на границе Челябинской области и Башкирии, в ближайшее время волонтеры должны промаркировать Большую уральскую тропу (БУТ), которая проходит по всему хребту уральских гор с севера на юг. После этого люди со всего мира смогут путешествовать по горным вершинам Южного Урала, ориентируясь на нанесенную разметку.

Нам было важно узнать, какая в этих местах инфраструктура, есть ли гостиницы, готовые принять туристов, магазины, точки общепита, оборудованные кемпинги. Потом все это будет нанесено на интерактивную карту БУТ.

Также нам хотелось понять, какие тут есть возможности для развития туризма. Вокруг БУТ концентрируется турбизнес: многие интересуется потенциалом мест, по которым проходит тропа.

Тюлюк, Меседа и Петропавловка — три деревни, в которых нет производств. Местные жители либо выезжают работать в другие населенные пункты, либо зарабатывают на туристах.

На границе Челябинской области и Башкирии сгрудились горы-тысячники. С одной вершины видно другую, со второй — третью… Люди приезжают сюда со всей России ради этих гор — и профессиональные спортсмены-альпинисты, и любители.

Фото: Вячеслав Пестриков, вершина горы Иремель

Кроме того, здесь можно встретить представителей всех религиозных конфессий и течений. Все они считают эти горы священными и приезжают сюда заряжаться энергией.

Эти места расположены на территориях национальных парков «Зигальга» и «Зюраткуль». Всего в Челябинской области их три, еще — «Таганай». Все эти территории считаются особо охраняемыми, но существует наработанная схема, как их использовать для строительства туристской инфраструктуры.

Национальный парк «Таганай» уже давно развивает туризм на своей территории и тут уже есть все необходимое для многодневного пребывания на природе. По оснащению его можно считать эталонным.

Национальный парк «Таганай», информационный центр

«Таганай» — один из самых посещаемых в России. В 2022 г. сюда приехало 233 тыс. туристов. «Зюраткуль» — второй по посещаемости — 121 тыс. туристов в год, а «Зигальга» — самый молодой. Его открыли в 2019 г. В 2022 г. здесь зарегистрировалось около 10 тыс. путешественников.

Национальный парк «Зюраткуль», информационный центр и музей, все чучела сделаны из животных, найденных сбитыми на дорогах области

Внутри нацпарков есть оборудованные треки для туристов. Но они, видимо, быстро приедаются. Даже туристы из других регионов стараются забраться в самые дебри, придумывая собственные маршруты, что приносит немало беспокойства местной администрации.

В области существует проект «Тысячники Южного Урала». Он был создан специально для любителей горных восхождений и насчитывает 255 вершин, чья высота превышает 1000 метров над уровнем моря.

Мы в своем путешествии выбрали восхождение на гору Пески — 1052 метра. Это новый маршрут. Его оборудовали и официально открыли в 2022 г. Он называется экотропа «Петропавловка». Здесь берет начало хребет Зигальга, в шаговой доступности гора Малый Увал, всего 19 км до маршрутов на горы Иремель и Поперечная (национальный парк «Зигальга»).

Привет, Меседа!

В селе Меседа, куда мы ехали, чтобы остановиться для ночевки, не так много мест для размещения. Один из домов купили девушки из Челябинска, чтобы сдавать его туристам. Они продвигают деревню в социальных сетях и свой проект назвали «HelloMeseda».

Село Меседа

Эту деревню создавали под деревообработку. До 90-х гг. Меседа была цветущей, а потом, как и многие, пришла в упадок. В начале 2000-х край начал умирать. Четыре года назад туда со своей семьей переехал жить Дмитрий Разин. И он сразу же стал задавать вопросы местным жителям: «Почему в соседнем селе Тюлюк 28 туристских баз, а в Меседе — ноль, хотя горы здесь те же?». Также было удивительно, что туристы сюда заходили, трафик, хоть и небольшой, был всегда, но никто ни один огурец на продажу не выставил…

В общем, Дмитрий стал умничать, задавать вопросы, и вот уже 2,5 года он является избранным главой Месединского сельского поселения. Должность сложная: одно не сделаешь — уголовка, другое не сделаешь — административка. Бюджет небольшой.

«Как только я пришел, я сразу сказал — деревню можно спасти только туризмом», — вспоминает Дмитрий Разин. И началось. Первым делом односельчане «накатали» на своего главу жалобу о том, что «туризм — это проституция, наркотики и оружие». «Петицию» подписали 70 человек. Надо сказать, что в Меседе всего 200 дворов.

Но это чиновника не остановило. Совместно с фермером из деревни Петропавловка они выиграли грант и создали туристическую экотропу. Размер гранта — 290 тыс. руб.

На эти деньги у входа на трек поставили беседку, построили туалет, установили два информационных стенда и промаркировали тропу. По ней-то мы, собственно, и приехали прогуляться.

У входа на экотропу «Петропавловка»

Когда мы только построили беседку и туалет, запустили трек, про нас писали практически все СМИ региона, кто только не приехал на это посмотреть. Как будто аквапарк в пустыне открыли, — вспоминают местные жители.

В общем, как вы поняли, трафик по тропе пошел. И в деревне Меседа случилось историческое событие: две женщины пришли к началу тропы торговать. Одна выручила за день 3 тыс. руб. Для жителей села такой доход считается хорошим. Таким образом, общественное мнение в отношении туризма стало постепенно меняться. Сейчас жители села намного более гостеприимны.

Глава поселения и местные активисты разрабатывают стратегию или мастер-план развития территории. Главное — до Меседы построена хорошая асфальтовая дорога. Это большой плюс, потому что в межсезонье сюда можно добраться без проблем, в отличие от других удаленных от областного центра населенных пунктов.

Здесь можно проложить еще много пеших маршрутов, кроме существующей тропы «Петропавловка». Например, тут рядом гора Зигальга. Считается, что маршрут на нее из Петропавловки — идеальный, в том смысле, что он достаточно легкий для начинающих туристов.

Еще один плюс для Меседы — в 17 километрах от нее находится горнолыжный комплекс «Завьялиха». Туда предполагается проложить джиперскую тропу — еще одно развлечение для туристов. По сути, это будет трансфер или, говоря туристским языком, «заброска».

«По-моему, здесь всегда были возможности — вот они деньги, берите, пожалуйста, но над Меседой как будто купол какой-то стоял», — рассказывает Дмитрий Разин.

Начало восхождения на гору Пески. ТурФерма «Медвежий угол». Бывшая деревня Петропавловка

В Петропавловке всего одно фермерское хозяйство. Официально она считается вымершей. ТурФерма «Медвежий угол» — уже известное в регионе «раскрученное» туристское место. Информацию о нем можно с легкостью найти в интернете. Здесь туристы проживают в палатках, местные фермеры кормят вкусной деревенской едой, катают на снего- и болотоходе, показывают кино под открытым небом.

Именно отсюда начинается экотропа «Петропавловка» на гору Пески. Планировалось проложить ее из Меседы. Но вы не поверите, прямо в начало тропы ударила молния и первые постройки сгорели. С мнением природы спорить не стали, и точку входа на тропу перенесли. Из Меседы до нее теперь 10 минут на автомобиле. У начала тропы есть автостоянка.

Вид с вершины горы Пески

Что касается сельского туризма, то в следующем году здесь будет открываться еще одна ферма. Сейчас у предпринимателя, который планирует это сделать, 15 голов крупного рогатого скота и сыроварня, но он закупил более мощное оборудование и собирается производить продукты, связанные с яйцом, молочкой и мясом.

Кроме того, местные жители отмечают большой спрос на то, чтобы показать детям животных и дать им их «просто потрогать». Этим приезжие городские жители очень удивляют местных. Например, они просят «продать им цыпленка, чтобы ребенок поиграл с ним, а потом обещают выпустить его на волю». Удивляет не только готовность платить деньги за возможность погладить пушистика, но и самоотверженное желание «освободить» домашнюю птицу, не понимая, что этим они обрекают ее на гибель.

Тюлюк — деревня, которой повезло больше всех

Тюлюк, как и Меседу, строили под деревообработку. В 90-е жизнь в селе стала угасать. Но Тюлюку повезло больше, потому что там в 2010 г. официально открыли парк «Иремель». И это место стало священным для путешественников. С момента открытия туда массово пошли паломники — представители всех религий. В День солнцестояния гора Иремель по количеству посетителей может соперничать с «Таганаем».

На то, чтобы стать своеобразным туристическим центром — чтобы сюда поехал народ, у Тюлюка ушло 10 лет. Сейчас, согласно официальной статистике, здесь останавливается шесть тыс. человек в год. Меседа же, хоть и находится рядом с теми же горными вершинами, туристами пока посещается в разы реже.

Из Тюлюка до горы Иремель 15 км. Башкиры раньше считали ее священной и долгое время гора была закрыта для посторонних. Скалолазы, которые приезжают на Иремель, селятся в основном в Тюлюке: про Меседу мало кто знает.

Туристическая база «Иремель» в Тюлюке

Каждый год в марте на Иремель, Бахтинские скалы (Бахты) и Ларкины скалы приезжает «Заоблачный фронт». Это патриотическое движение. Его участники здесь проходят обучение выживанию в лесу и скалолазанию. Ежеквартально раз в три месяца на Иремеле происходит сход шаманов со всей страны.

Мы встретились с альпинистом из Санкт-Петербурга Дмитрием Шергиным, который осматривал эти места, искал подходящие маршруты и место для будущего кемпинга. По его мнению, в горах есть необходимость построить что-то такое, чтобы было где переночевать.

Он удивляется тому, что дорога в Тюлюк вся в колдобинах, несмотря на то, что здесь столько туристских баз и вообще большой трафик, а в Меседу дорога идеальная, хотя туристы про нее не знают.

На днях в Тюлюк приезжали «большие начальники из Челябинска». «Как дорожка?», - спросили у них местные жители. Они говорят: «Слушайте, а хорошая дорога…». На ее ремонт нужен 1 млн 400 тыс. руб. Но денег пока нет.

Туристический кластер из трех деревень

Между Меседой и Тюлюком 26 км. Только Тюлюк — туристский центр, известный на всю Россию, а Меседа только начинает восхождение. Однако между ними нет конкуренции. Вместе с турфермой из Петропавловки они объединились в туристический кластер. В том числе для того, чтобы совместно искать источники финансирования.

Как мы поднимались на гору Пески и почти встретили медведя

Протяженность экотропы «Петропавловка» — 6 км в одну сторону. Последние 500 метров — подъем по курумнику. Это россыпи больших каменных глыб вулканического происхождения, образовавшиеся естественным путем в результате смещения тектонических плит. Постепенно сползая вниз по склонам в результате интенсивного физического и морозного выветривания и под действием силы тяжести, они могут образовывать каменные реки. Свойственны высоким горам, поднимающимся обычно выше верхней границы леса.

Курумы или курумник

Подъем пологий. Восхождение вполне может стать маршрутом выходного дня, так как путь туда-обратно занял у нас четыре часа. Сложность тропы обусловливается только подъемом по курумнику. По тропе на деревьях и на камнях сделана хорошая маркировка. Заблудиться крайне сложно.

Мы видели двух зайцев (живых!) и следы пребывания медведя. Точнее — разобранный им муравейник и дерево, о которое он точил когти и чесал спину. Встретить самого медведя на тропе можно редко, говорят бывалые туристы.

Инфраструктура экотропы

На всякий случай, чтобы этого не случилось, идти нужно шумно — кричать, разговаривать, слушать музыку. Для устрашения диких зверей берите с собой свисток, хлопушки и другие шумные вещи. Лайфхак: можно взять пустую пластиковую бутылку и палку — шума будет достаточно, чтобы медведь поостерегся с вами знакомиться.

Следы жизнедеятельности медведя

С горы Пески открывается вид на Малый Увал и на хребты Нургуш и Зигальга. А в ясную погоду можно увидеть и Иремель. Часть тропы проходит по Национальному парку «Зюраткуль».

Вид с горы Пески

Нераскрытые возможности, нерассказанные легенды

У местных предпринимателей много планов, связанных с туризмом. Во-первых, они хотят развивать здесь лыжный туризм — оборудовать спуски и трассы для скитура. Кроме того, есть намерение построить веревочный парк: недалеко от Петропавловки для этого присмотрели глубокий овраг с высокими соснами. Оттуда также можно проложить канатную дорогу с выходом на существующую экотропу «Петропавловка».

Эти места были освоены 300 лет назад. 100 лет назад жизнь здесь была намного более бурной, чем сейчас. На горе Пески, например, мыли золото. А на горе Зигальга жили староверы — прямо на высоте 1000 метров. Большевики их расстреляли. По слухам, они искали у киржаков золото, но так и не нашли.

За горой Поперечная горой есть Мерзлый дол. Так местные жители назвали болото на километровой высоте. Это совершенно уникальнейшее труднодоступное место. Поэтому там сложилась и уникальная флора, то есть там есть эндемики — растения, которые растут только здесь. Например, реликтовые мхи, чудом не вымершие за десятки, а может, и сотни миллионов лет. Они растут на 1,5 мм в год. Ныне растущим примерно 120 лет, среднестатистическому человеку они по колено.

Много лет назад, когда люди передвигались только на лошадях, здесь проходила дорога. Однажды шедший по ней караван попал под ледяной дождь. Лошади обледенели, не смогли подняться на гору и погибли. Всего найдены останки около полусотни животных. Когда это произошло, сейчас никто не помнит.

Однако самые ранние межевые борозды, которые были найдены здесь, относятся к 1786 г. Они представляют собой двухметровые канавы. Местное население идентифицировало их на старых картах.

«Если собрать по крупицам историю и сделать образовательную программу, лично для меня это было бы большей точкой притяжения, чем просто спорт. Если учесть, что тут в земле находится, и что эти места уже 300 лет как освоены. Честно говоря, это очень впечатляет», — говорит Дмитрий Шергин.

Про Большую уральскую тропу, ООПТ и особенности местного туризма

Вячеслав Пестриков, директор АНО «Лаборатория туризма»:

— Трек Большой уральской тропы в Челябинской области составляет около 600 км. Именно в этом регионе туристы смогут взойти на первые уральские тысячники. У Большой уральской тропы есть важный и основополагающий критерий — она идет по уральскому хребту, то есть собирает все знаменитые уральские вершины.

В Челябинской области трек проходит через Аракульский шихан, Вишневые горы, Егозу, Сугомак, Слюдорудник, Юрму, вершины нацпарка «Таганай» и хребты Уреньга, Зюраткуль, Зигальга и Иремель. Во многих локациях уже есть свои резиденты, инфраструктура и туристический сервис.

Иремель

Например, в Вишневых горах мы сотрудничаем с Ксенией Комоско, у которой есть проект uraural_village (https://vk.com/uraural_village).

Егоза — это активно развивающий горнолыжный курорт, который сейчас работает над всесезонностью. Там тоже есть где поесть и отдохнуть.

Для более комфортного размещения можно, например, остановиться в Златоусте. Там в центре развития туризма есть чистый и новый хостел zgo-crt.hostel@yandex.ru, тел.: +7 (919) 303-18-75.

Еще в Златоусте есть легендарная ресторация «Счастливый Кузюк». Здесь подают блюда в стиле «аутентичной уральской кухни» из локальных продуктов.

Грибная икра на ржаном хлебе, маринованные грузди с картофелем и сметаной, сыровяленное мясо утки, настойка на облепихе

В этом году мы планируем промаркировать трек Большой уральской тропы по всей Челябинской области. Мы продолжаем сбор на участие в проекте. И к нам продолжают приходить заявки от гостиниц, отелей, глэмпингов, хостелов, кафе и ресторанов, которые находятся недалеко от трека и которые хотят, чтобы мы рассказали нашей аудитории об их услуге.

Проект трека Большой уральской тропы общедоступен. Он размещен во всех наших социальных сетях. Отметим, что это только проект. Этим летом мы оцифруем реально пройденный маршрут по двум регионам — в Свердловской и Челябинской областях.

Интересный факт, что в Челябинской области флагманом развития экологического и пешего туризма являются особо охраняемые природные территории. Особенно мощно смотрится нацпарк «Таганай». Они одними из первых оборудовали тропы и озадачились созданием туристической инфраструктуры. По большей части все это делается в рамках нацпроекта «Экология». И опыт ООПТ уже структурирован Агентством стратегических инициатив (АСИ). Выпущена целая серия методических рекомендаций о развитии туризма на территории ООПТ.

В Свердловской области тоже есть удачный опыт ООПТ. Но в целом по региону наблюдается тенденция создания общественных проектов, которые со временем начинают расширяться, крепнуть, развиваться и к ним подключается бизнес и власть. То есть у нас очень активное сообщество, которое способно расшевелить целую отрасль.

Текст написан благодаря сотрудничеству и информационной поддержке Татьяны Брюхановой (начальник отдела экологочиского просвещения национального парка «Зюраткуль»), Александра Брюханова (директор национального парка «Зюраткуль»), Дмитрия Разина (глава Месединского сельского поселения), Петра Черного (глава села Тюлюк), Александра Сафонова (основатель турфермы «Медвежий угол», деревня Петропавловка), Дмитрия Шергина (альпинист, предприниматель, г. Санкт-Петербург).

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