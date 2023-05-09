Уникальная архитектура, Жигулевское пиво и знаменитая «Грушинка» — все это Самара

«Человек, который любит изучать нестандартные дома, разглядывать рекламные вывески и просто исследовать городской ландшафт, в Самаре найдет много интересного».

Путешествия за границу в последнее время стали почти недоступны, и жители России стали обращать внимание на города и интересные локации внутри страны.

DK.RU продолжает проект «Что я там не видел?». Сегодня мы расскажем, чем хороша Самара летом. Маркетолог Юлия Гиммельфарб приехала туда прицельно летом прошлого года, чтобы посетить знаменитый Грушинский фестиваль. Но, кроме него, увидела в Самаре много прекрасных вещей. О чем и рассказала DK.RU.

Юлия Гиммельфарб, маркетолог:

Нет прекрасней и мудрее средства от тревог

Чем ночная песня шин

Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог

Штопаем ранения души.

Ю. Визбор

И мечты, ну конечно, сбываются! — поется в песне, которой любят озвучивать лирические ролики в соцсетях. Моя давняя мечта тоже неожиданно сбылась — мы выбирали с московскими друзьями место для встречи, чтоб оно было где-то посередине между нашими городами. Выбор пал на Самару и «Грушинский фестиваль» бардовской песни. Один полный день мы провели на «Груше», а за две половинки соседних дней успели «выполнить и перевыполнить» план знакомства с городом.

Приходят и уходят поезда

Путь в Самару и из нее в Москву планировался на поезде, и эта железнодорожная часть путешествия, пожалуй, из всей поездки оказалась самой недружелюбной.

Во-первых, на перроне невозможно воспользоваться лифтом — специально обученный охранник впускает туда только инвалидов со справкой и мам с детскими колясками. Всех остальных с тяжелым багажом ждет обычная лестница, на которой рельсы уложены без долгих размышлений над тем, чтобы они соответствовали расстоянию между колесиками чемодана. Я даже не поленилась оставить письменный отзыв заместителю начальника вокзала, но ответа не получила.

Во-вторых, разочаровал поезд «Двухэтажный состав» Москва — Самара. Было любопытно прокатиться именно на таком составе, причем мы заранее прочитали, что лучше брать купе на первом этаже — на втором сильно раскачивает. «11 лет ходит состав, и 11 лет сплошные жалобы», — посетовала наша проводница. Неоправданно укороченные полки, автоматическая вентиляция, которая не позволяет проводнику вручную регулировать температуру, и ряд других инженерных просчетов не омрачили путешествия, но сделали его менее комфортным.

Русский модерн и грузинские хачапури

Гостиницу мы выбирали по таким параметрам: исторический центр, близко к вокзалу и набережной, комфортную и среднюю по бюджету. Идеально по этому критерию подошла трехзвездочная гостиница «Бристоль-Жигули», ул. Куйбышева, 111. Памятник культурного наследия: роскошное здание в стиле модерн начала XX века, с ажурными чугунными лестницами, аутентичными зеркалами во всю стену и барельефными вставками со стилизованным растительным орнаментом моментально погружает в эпоху ар-нуво.

Вокруг гостиницы масса ресторанчиков на любой вкус, но мы облюбовали соседний грузинский «Хачапури тетушки Марико» на ул. Куйбышева, 89 и все три дня ходили только туда. Так нам понравилась кухня! Стильные интерьеры, к заказу приносят комплимент — белое или красное домашнее вино, а в будни по цене бизнес-ланча предлагают блюда из основного меню.

Интерьеры гостиницы «Бристоль-Жигули»

Городское пространство. Копилка идей

Человек, который любит изучать нестандартные дома, разглядывать рекламные вывески и просто исследовать городской ландшафт, в Самаре найдет много интересного. Даже за очень короткое время этот город пополнил мою «копилку идей и впечатлений» разными творческими находками.

Магазинчик тканей — простенок возле дверей оформлен постером с изображением гламурной девушки, сидящей на платформе стола швейной машинки «Зингер»; возле входа в «Сырную лавку» на ул. Венцека, 18 покупателей зазывает задорный пластиковый козел, а через улицу туристов приветствует деревянный домик явно прошлого века, по окнам которого можно определить, как поднялся за век «культурный слой». На ул. Куйбышева, 103 в американском кафе «Бенджамин» — стилизация под старый Нью-Йорк. На улицу выведена колонка с танцевальной музыкой 30-х годов — хочется остановиться и как минимум обратить внимание, а как максимум — зайти. По соседству железные ворота с граффити — что здесь делает Фредди Меркьюри? А на улице Ленинградской, 24, напротив Почтамта — инсталляция на стене дома из старых разномастных почтовых ящиков, дань прошлому Самары. Ее создали волонтеры — участники фестиваля по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест».

Козел с рекламой молока и мавританский дворик

Деревянный дом с низкими окнами на ул. Венцека

Типичный двор в центре Самары

В центре много уникальных зданий разных архитектурных стилей, некоторые из них прекрасно отремонтированы и сопровождаются исторической справкой, например, особняк Серебренниковой в редком для Самары псевдомавританском стиле на ул. Степана Разина, 41. Теперь в нем находится стационар кожно-венерологического диспансера. В силу специфики работы я всегда обращаю внимания на особенности больниц в разных городах и думаю, что интересный и неунылый дизайн несколько уравновешивает те эмоции, которые вызывает вынужденное обращение к медицине.

А вот разрушающаяся больница Красного Креста по ул. Льва Толстого, 123, построенная в 1902 г., вызывает печаль. Великолепное здание бордового кирпича воскрешает в памяти образ медицинских сестер и врачей начала века. Когда к пациенту обращались «голубчик» и могли хрипы в легком услышать, приложив чуткое ухо к спине больного. При написании этого материала я выяснила, что больницу все-таки будут восстанавливать.

Больница Красного Креста

«Грушинка»

На «Грушу», «Грушинку», съезжаются любители авторской песни со всей страны, чтобы «наполнить музыкой сердца, устроить праздники из буден», как пел Юрий Визбор. Фестивалю в 2023 г. 50 лет, и полвека он носит имя Валерия Грушина — студента-барда, спасшего ценой своей жизни тонущих в реке детей.

Я не предполагала, что буду делиться впечатлениями публично, поэтому на фото из самарской поездки кадр где-то не поставлен, а где-то и вовсе его нет. Но «картинка» вдохновляющая, поверьте!

Большинство участников и слушателей приезжает на трехдневный фестиваль с палатками на своих машинах, в том числе и встреченные мной земляки-уральцы. Ну, а мы приехали туда на один день на специальном «Грушинском экспрессе», который идет с железнодорожного вокзала. У касс нас, «грушенцев», ориентирует большая вывеска и сразу идет погружение в атмосферу: помимо современного билета дают и ретро — небольшой картонный прямоугольник. Кто помнит такие билетики?

Поляна на Мастрюковских озерах, где проводится «Груша»

К подаче поезда лучше уже дежурить на перроне — состав короткий, а желающих много. Но с первых минут чувствуется, что ты едешь не просто в электричке, а именно в бардовской. Во-первых, интерьеры. На стенах и потолке нотный стан и слова любимых песен: «Милая моя, солнышко лесное», «С моим Серегой мы шагаем по Петровке». В простенках — постеры, сколько участников было на фестивале в каждом минувшем году, имена лауреатов и что происходило в стране в это время. Вот 1972 год — год пятого фестиваля. В нем приняло участие 8 тыс. человек (а в 2022 г. для сравнения — 50 тыс.) из 24 городов. Председателем жюри был Александр Городницкий, а одним из лауреатов — Александр Дольский из Свердловска. В СССР в это время сошел с конвейера первый серийный ВАЗ-2103 и вышел фильм режиссера Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие».

Во-вторых, сама атмосфера. Народу много, одни по-туристски устроились на полу, другие уже дают импровизированный концерт под гитару, незнакомые люди делятся друг с другом полезной организационной информацией и теснятся, чтобы подсадить к себе маленьких пассажиров. Думаю, если в повседневную жизнь мы вернем больше неравнодушия к попутчикам, то все от этого только выиграем.

И для такого масштабного события «поляна» на Мастрюковских озерах, где проходят все концерты фестиваля, хорошо организована.

С точки зрения быта — стоят цистерны с бесплатной питьевой водой, биотуалеты, душевые, цены на кофе и пироженки-мороженки, вопреки ожиданиям, не выше, чем в городе. Мы, гости, можем пообщаться с участниками оргкомитета, ну и, конечно, наготове весь арсенал медицинско-пожарной помощи.

Юлия Гиммельфарб

С точки зрения творчества — площадки самые разнообразные. Можно развалиться на траве и петь любимые песни у «Грушинского костра» или в «Чайхоне», брать мастер-классы игры на народных инструментах под девизом «Музыка всем», открывать новые таланты на площадке «Время колокольчиков» или пританцовывать перед Главной сценой, где собираются коллективы побольше. Лично для меня стало особым удовольствием близко, буквально в двух метрах, послушать голос Галины Хомчик и попить кофе за столиком с Вадимом Егоровым, к чьей песне «нам сестренкой каюк» я подбирала аккорды по слуху еще в школе. И до этого дня не знала, что автор — он!

Без долгих перечислений скажу, что практически все любимые барды нашей страны в разные годы внесли вклад в развитие этого замечательного фестиваля, и можно надеяться, что в юбилейном 2023 г. мы все вместе споем «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

Залечь «На дно» не в Брюгге, а в Самаре. Легендарное пиво

Путь к бару при заводе «Жигулевское пиво» мы проделали через Струковский сад, разбитый аж в 1820 г. Садик небольшой, но милый и ухоженный, там приятно побродить по дорожкам, посмотреть памятник в честь первого исполнения популярного вальса «На сопках Маньчжурии», а потом пообщаться с мудрым филином, присев на специальную скамеечку. Но засиживаться особо некогда и, согласно навигатору, через 6 пеших минут мы уже у комплекса (Волжский проспект, 4), который объединяет завод, магазин и бар «На дне».

Скамейка с филинами в Струковском саду

Здание завода впечатляет, особенно когда узнаешь год постройки — 1881. А вот пивнушка при нем — откровенный продукт маркетинга. Приличный выбор недорогого и разнообразного по вкусу напитка (130-160 руб. за пол-литра) привлекает, вероятно, не только туристов, но, чтобы выпить его в комфортных условиях, должно сильно повезти. В больших неуютных пространствах заранее столики не бронируют, мест не хватает, народ толпится у барной стойки или мостится с кружками на подоконнике. Закуски и обслуживание, можно сказать, символические. Лучше идти туда не в вечерний час пик, сытыми и нацеливаться именно на дегустацию пива.

Здание пивоваренного завода

Музеи

Мы успели посетить два — Музей Модерна (ул. Фрунзе, 159) и Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92). В Музее Модерна больше всего понравилась выставка «Бремя модерна». На ней представлены фото самарских зданий начала века, построенных в этом стиле, в которых живут наши с вами современники. Интересны мысли и чувства людей — обитателей памятников архитектуры, а также «наводки» на сами особняки, некоторые из которых мы успели «одним глазом глянуть». Особняк Е.Ф. Новокрещеновой (ул. Фрунзе, 144), дом Кондрата Мартыновича Зорга (ул. Галактионовская, 153), особняк Субботина-Мартинсона (ул. Алексея Толстого, 30).

Желтый дом в стиле модерн

Посетить художественный музей за два часа до поезда стало спонтанным решением, он расположен окна в окна напротив нашей гостиницы «Бристоль-Жигули». Музей совершенно замечательный. Не очень большая постоянная экспозиция организована так, что позволяет увидеть, как двигалась русская школа живописи начиная с XVIII века. В это время Петр I принял решение, что Россия нуждается в «Академии всех искусств и ремесел», и первые отечественные художники поехали учиться за счет государства за рубеж, преимущественно в Италию. И в картинах этого периода ясно прослеживается «итальянская рука».

Есть в музее чудесные портреты кисти Константина Коровина, Николая Фешина, Константина Маковского. А поразила «Девочка в розовом платочке», написанная поэтом серебряного века Давидом Бурлюком в 1917 г. Его решительные ритмы «Будем лопать пустоту, глубину и высоту» и эта нежная девочка не умещались в моей голове в единый образ создателя, и захотелось узнать об этом разностороннем человеке больше. Смотрительница зала сказала, что «девочку» любят и часто заказывают музеи нашей страны для временных экспозиций. Словом, кого вдохновляет живопись, очень рекомендую посетить ул. Куйбышева, там ждут и другие открытия.

«Девочка в розовом платочке» Давида Бурлюка

И еще из открытий: в городе есть Детская картинная галерея, на ул. Куйбышева, 139. Она расположена в старинном особняке и создавалась под особую аудиторию: ребенка-художника и ребенка-зрителя. Очень хочется в ней побывать! Вообще, человек-творец заметен в Самаре и в элементах городской среды, и в сувенирной тематике. Зайдите в магазин «Самбук» на Фрунзе, 145: помимо традиционных кружек и полиграфии, увидите любопытно раскрашенные табуреты и детские стульчики и оцените картину «Самарское средневековье» — сохнущее в зимнем дворе старого деревянного города белье на фоне польского костела в стиле неоготики (ул. Фрунзе, 157).

«Самарское средневековье» и кусочек сувенирного магазина

Польский костел в стиле неоготики

Много мы успели, еще больше не успели: прокатиться на кораблике по Волге и искупаться на городском песчаном пляже, поесть вареных раков, заглянуть в сквер имени Эльдара Рязанова: Самара — его родной город. И еще много всего интересного не успели, но ведь нет дороге окончанья!

Текст и фото: Юлия Гиммельфарб

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