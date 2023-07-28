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Большую уральскую тропу могут объединить с оренбургским маршрутом «Степной волк»

Большую уральскую тропу могут объединить с оренбургским маршрутом «Степной волк»
Иллюстрация: соцсети проекта «Большая уральская тропа»

Горный туристический маршрут открылся в Саракташском районе Оренбургской области в мае этого года. Если решение будет принято, новые тропы откроют ко Дню туризма, в конце сентября.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Туристический горный маршрут «Большая уральская тропа» из Екатеринбурга могут объединить с новым оренбургским маршрутом «Степной волк». Татьяна Чибилева, кандидат географических наук, активно участвовавшая в разработке оренбургского маршрута, рассказала:

С такой инициативой вышли коллеги из Екатеринбурга и решили, что Большую уральскую тропу целесообразно маркировать по одному маршруту со «Степным волком». Если все получится, то новые тропы откроем в конце сентября — ко Дню туризма.

Напомним, Большая уральская тропа — самый протяженный горный маршрут в России. Более 2 тыс. км проходит по Уральскому горному хребту на границе Европы и Азии, тропы пролегают через Челябинскую, Свердловскую области и Пермский край.

Ранее DK.RU писал, что Большая уральская тропа получила грант на создание электронного путеводителя по Уралу. Электронный путеводитель — это онлайн-конструктор путешествий по межрегиональному велопешеходному маршруту в Свердловской области. В перспективе — с возможностью расширения на все регионы-участники.

Команда собирает идеи походов выходного дня, мест размещения отелей, глемпингов и кемпингов, а также точек общепита на территории Свердловской области в рамках Большой уральской тропы. Таким образом формируется электронный путеводитель БУТ, он будет интегрирован с 2ГИС и Яндекс.Картами.

Материальным воплощением электронного путеводителя станет несколько книг о Большой уральской тропе. Активисты объявили сбор средств на создание своей первой книги на Planeta.ru. Кроме того, в ее поддержку запустили аукцион туристских артефактов и самых нужных в походе вещей от сообщества Ural Travellers и других уральских энтузиастов.

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Автор: Александра Клименко
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