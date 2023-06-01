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Большая уральская тропа объявила сбор средств на издание своей первой книги

Большая уральская тропа объявила сбор средств на издание своей первой книги
Иллюстрация: страница БУТ во ВКонтакте

Все вырученные с продажи книг деньги пойдут на развитие самой тропы. Это путеводитель с историческими, археологическими и краеведческими справками с иллюстрациями от топовых фотографов Урала.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Активисты Большой уральской тропы объявили сбор средств на создание своей первой книги на Planeta.ru. Кроме того, в ее поддержку запустили аукцион туристских артефактов и самых нужных в походе вещей от сообщества Ural Travellers и других уральских проектов.

«Мы будем каждый день разыгрывать по одной вещи, пока не наберется нужная сумма. Также на аукцион будут выставляться туристские услуги, путешествия и встречи с интересными людьми», — рассказал участник сообщества. Сегодня на аукцион выставлен термос. В настоящее время на «Планете» собрано 55% от нужной суммы, то есть 275 тыс. 350 руб. из 500 тыс. руб. Осталось 15 дней до конца сбора.

Большая уральская тропа объявила сбор средств на издание своей первой книги 1

Планируется, что это будет первая книга в библиотеке Большой уральской тропы. Кроме информации про тропу, туда войдут исторические исследования, археологические и краеведческие справки о местности, по которой она проходит. А также художественные зарисовки известных писателей.

В этой книге собраны самые топовые достопримечательности на тропе, к ним написаны авторские тексты плюс вся информация, необходимая для путешествия — рассказали инициаторы сбора DK.RU. — Книжка-путеводитель снабжена очень хорошими текстами и, что важно, фотографиями самых крутых тревел-фотографов Урала, таких как Александр Ежъ Осипов, Лариса Позднякова, Сергей Межин, Олег Чегодаев, Егор Драничников, Елена Малофеева.

Большая уральская тропа объявила сбор средств на издание своей первой книги 2

Автор книги Светлана Логинова, которая ранее написала «Бегом по Уралу» и путеводитель по Свердловской области «Самоцветное кольцо Урала»

В книге четыре раздела — по количеству регионов, где сейчас наиболее плотно идет работа над созданием Большой уральской тропы. Это Свердловская область, Пермский край, Челябинская область и Республика Башкортостан. Рассказывается, какая есть инфраструктура на тропе и в непосредственной близости от нее, точки входа/выхода на маршрут и с маршрута, ссылки для скачивания подробных треков разных вариантов путешествий, и, конечно, в книге будут информативные описания главных достопримечательностей Большой уральской тропы.

Напомним, мы уже писали про то, что в этом году активисты БУТ планируют выпустить свою первую книгу из пяти.

«Издание по задумке будет ежегодным. В 2023 г. на свет появится одна книга, а с 2024 г. уже четыре — по каждому отрезку прохождения Большой уральской тропы отдельно. Кроме информации о точках притяжения, в путеводителях будет описано, как можно добраться до природной достопримечательности, какая есть туристическая инфраструктура, будут опубликованы карты-схемы маршрутов, дано их описание. Книги будут оформлены красивыми фотографиями тропы от известных уральских фотографов. Вся информация из книг будет дублироваться на сайте Большой уральской тропы, который также планируем запустить к лету. То есть путеводитель будет и бумажный, и электронный», — рассказал Вячеслав Пестриков, директор АНО «Лаборатория внутреннего туризма».

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Автор: Татьяна Юстус
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