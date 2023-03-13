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В мае этого года выйдет путеводитель по Большой уральской тропе

В мае этого года выйдет путеводитель по Большой уральской тропе
Иллюстрация: Вячеслав Пестриков

За выпуск путеводителей взялось издательство «Азимут». В этом году выйдет один, со следующего — ежегодно по четыре, отдельная книга на каждый отрезок БУТ. С лета заработает сайт проекта.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Издательство «Азимут» с этого года планирует выпускать путеводитель по Большой уральской тропе. «Мы делаем книгу, которая станет компактным воплощением глобального проекта», — говорится на странице издательства в социальной сети «ВКонтакте».

Новая книга так и будет называться  «Большая уральская тропа. Точки притяжения». В ней будет обобщена информация не только по достопримечательностям тропы, но и по элементам ее инфраструктуры, особенностям маркировки и т.д.

В мае этого года выйдет путеводитель по Большой уральской тропе 1

«Издание по задумке будет ежегодным. В 2023 г. на свет появится одна книга, а с 2024 г. уже четыре — по каждому отрезку прохождения Большой уральской тропы отдельно. Кроме информации о точках притяжения, в путеводителях будет описано, как можно добраться до природной достопримечательности, какая есть туристическая инфраструктура, будут опубликованы карты-схемы маршрутов, дано их описание. Книги будут оформлены красивыми фотографиями тропы от известных уральских фотографов. Вся информация из книг будет дублироваться на сайте Большой уральской тропы, который также планируем запустить к лету. То есть путеводитель будет и бумажный, и электронный», — добавил Вячеслав Пестриков, директор АНО «Лаборатория внутреннего туризма».

Напомним, в прошлом году Большая уральская тропа была промаркирована в пределах Висимского заповедника на отрезке 52 км. На данный момент строительство трека продолжается. По проекту протяженность тропы должна составить 1800 км. Она пройдет по хребту Уральских гор с юга на север, соединив Белорецк и Красновишерск. Проект призван объединить существующие эколого-туристические маршруты регионов Большого Урала и объекты коммерческой туристической инфраструктуры в межрегиональный национальный маршрут.

Мы уже рассказывали о точках притяжения того отрезка БУТ, который проходит в Веселых горах  в Висимском заповеднике. Вдоль тропы находится много знаковых объектов, заслуживающих внимания жителей нашего региона и его гостей. Информация о них ранее не тиражировалась. Активисты, волонтеры и сотрудники Висимского заповедника решили возродить тропу, достать из глубин небытия исторические памятники, сделав их объектами притяжения на треке.

Отрезок Большой уральской тропы в Веселых горах — своеобразное место. Его история началась задолго до появления Ноева ковчега, то есть еще в дохристианские времена, в эпоху мезолита.

Во времена развития горнозаводской цивилизации здесь обитали разбойники, стояли скиты старообрядцев: в Веселых горах они скрывались от властей. Очень интересная, но печальная история связывает эти места с ходом Великой Отечественной войны.

В XVIII и в начале XIX вв. здесь, по реке Чусовой, проходили железные караваны, они то и интересовали разбойников. Они их грабили и с награбленным поднимались вверх по течению реки Сулем, в эти горы — отмечали, кутили, веселились, поэтому их и назвали «Веселые». 

Читайте также на DK.RU: «Люди с палатками денег нам не принесут». Как туристские тропы на Урале выросли до КРТ.

Автор: Татьяна Юстус
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