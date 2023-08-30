В Екатеринбурге вскрыли капсулу времени

Вынутые из капсулы артефакты горожане смогут увидеть на выставке, которая откроется в октябре в Музее истории Екатеринбурга. Новую капсулу заложат в ноябре этого года.

В музее истории Екатеринбурга вскрыли капсулу времени, заложенную в центре города в 1973 г., полвека назад. Ранее для вскрытия капсулы была сформирована специальная экспертная комиссия, в состав которой вошли мэр города Алексей Орлов, глава управления культуры Илья Марков, директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев вместе с профильными специалистами учреждения, реставраторы Альбина Емельянова и Максим Малых и специалисты Уральского завода химического машиностроения, на котором и был изготовлен корпус капсулы.

В капсуле времени находились обращения к свердловчанам 2023 года, план города и схема Генплана, книги о городе, предприятиях, известных свердловчанах, статистические данные о городе и населении, включая данные для служебного пользования, документальные фильмы, видеозаписи выступлений знаменитых людей Свердловска, киноленты некоторых театральных постановок, записи песен о Свердловске, видеозапись судебного процесса и фильм «5 минут в медицинском вытрезвителе», а также технические средства для воспроизведения изображения и звука.

Артефакты будут представлены в Музее истории Екатеринбурга, выставка с ними откроется 12 октября. В этом году в городе также планируется заложить новую капсулу времени.

Ранее DK.RU писал, что предприимчивые екатеринбуржцы, которые присутствовали на церемонии извлечения капсулы времени, выставили на продажу ее фрагменты.

Обладатели «исторических частичек» капсулы разместили на популярном ресурсе объявления о продаже с ценником 150-300 тыс. рублей. Один из них даже пообещал нам скидку в 50 тыс. рублей при покупке «оптом» двух фрагментов, когда мы сделали вид, что хотим поторговаться, — писали журналисты RG.RU.

Игорь Пушкарев так прокомментировал происходящее: «История не продается».

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