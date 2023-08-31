Эмоциональное выгорание: как распознать и лечится ли это — психотерапевт Оксана Собина

Эмоциональное выгорание может привести к изменению личности: к бездушию, черствости, безразличию. Представители каких профессий в зоне риска и что делать с «подвыгоревшим» сотрудником, — на DK.RU.

До определенного момента понятие «эмоциональное выгорание» не выходило за пределы достаточно узкого круга профессионалов. Сейчас его расширили, и оказалось, что эмоциональному выгоранию подвержены практически все.

Врач-психотерапевт Оксана Собина объяснила, почему у сотрудника офиса или бизнесмена вряд ли возникнет синдром эмоционального выгорания (если корректно оперировать медицинской терминологией), в отличие от учителей и специалистов, работающих с безнадежными больными.

справка Оксана Собина, врач-психотерапевт. Образование: медицинский институт, субординатура по специальности медицинская психология, клиническая интернатура по специальности психиатрия, сертификаты по специальности психиатрия и психотерапия. Стаж работы врачом-психотерапевтом с 1995 г. в отделении пограничных нервно-психических состояний, опыт амбулаторного консультирования, краткосрочной и долгосрочной психотерапии. Работает врачом-психотерапевтом и директором консультативного агентства «Ветер перемен». Приоритет профессиональных интересов — психология личности, психология отношений.

Что такое эмоциональное выгорание? Как его распознать?

— Понятие «эмоциональное выгорание» было введено в психологию в 1974 г. американским психиатром Гербертом Фрейденбергером. Под ним подразумевается состояние физического и психического истощения, возникшее в ответ на эмоциональное перенапряжение при работе с людьми. Было замечено, что выгоранию подвержены врачи определенных специальностей (работающие с безнадежными пациентами), социальные работники, помогающие пожилым людям, сотрудники хосписов, учителя.

Эти профессии требуют соучастия, эмоционального отношения, заинтересованности в пациенте или учениках, чуткости, внимания, заботы — в общем, вложения души. При этом люди, в них занятые, часто не видят моральной отдачи: безнадежные больные умирают, как их ни лечи и ни ухаживай за ними. Школьники не желают учиться, в результате лишь несколько человек из класса «выходят в люди»: становятся хорошими специалистами или просто умными, воспитанными, образованными людьми. Видя это, люди черствеют.

Человек усердно трудится 5–10 лет, становится профессионалом, приобретает опыт. По идее, он должен работать все лучше и лучше. Но в реальности получается наоборот: он проявляет меньше усердия, качество и эффективность его работы снижаются. Потому что он выгорел.

В развитии синдрома эмоционального выгорания выделяют три стадии. Первая «простенькая», вторая — более сложная, но, скажем так, не критически опасная для здоровья.

А вот на третьей стадии происходят изменения личности (в психиатрии это называется психопатизацией): эмоциональное выгорание приводит к бездушию, черствости, безразличию. Встретив такого человека, вы, скорее всего, увидите это и почувствуете, потому что он будет к вам совершенно равнодушен.

Это необратимый процесс: если человек дошел до третьей стадии, к состоянию нормы его не вернуть. В итоге он окажется на диспансерном наблюдении у психиатра.

Сложно найти человека, который не говорил бы, что выгорел (сейчас или в прошлом), независимо от профессии.

— До определенного момента понятие «эмоциональное выгорание» не выходило за пределы достаточно узкого круга профессионалов. Сейчас его расширили, и оказалось, что эмоциональному выгоранию подвержены практически все. «Выгорать» стало модно. Возможно, это связано с тем, что симптомы первой стадии синдрома эмоционального выгорания очень общие, распространенные: повышенная утомляемость, некоторые нарушения сна, «настроение не очень». Плюс эмоциональная лабильность: появляются вспыльчивость, раздражительность, которые не свойственны человеку. А также ощущение сильной усталости от привычной, повседневной работы. С этим, конечно, к врачам не ходят. На второй стадии появляются функциональные нарушения.

В принципе, все люди могут продвинуться в направлении развития синдрома эмоционального выгорания, но едва ли они придут к третьей стадии — бездушию. Почему? Потому что есть очень важный психологический фактор: выгорают люди, работающие с людьми, профессии которых признаны социально значимыми.

Представьте, человек шел в профессию, чтобы быть социально значимым, он вкладывает в работу душу, а в результате ноль — все пациенты умирают. Получаются «ножницы»: он начинает ощущать себя бесполезным. Если ты учитель в выпускном классе, и пять из 30 учеников получают медали, твои душевные затраты компенсируются большой радостью, гордостью, удовлетворенностью. То же самое с хирургами: доктор прооперировал пациента с аппендицитом, и тот через три дня совершенно здоров и полон благодарности.

С людьми, занятыми в сфере паллиативной помощи, психиатрами, работающими с пациентами, чьи заболевания только прогрессируют, дело обстоит иначе. Как раз в отношении этих профессий синдром эмоционального выгорания и изучался. А сейчас его расширили до офисных работников, деятельность которых не требует никакого особого душевного вложения.

Таким образом, если корректно оперировать медицинской терминологией, предприниматели, бизнесмены не выгорают?

— Любая трудовая деятельность сопряжена со стрессовыми факторами. В их число, например, входит ненормированный рабочий день. Поэтому в трудовых договорах за переработки должна быть предусмотрена компенсация. Если вы бизнесмен, работаете без выходных и практически круглосуточно, — это один стрессовый фактор. Другой — неструктурированная трудовая деятельность, отсутствие четкого рабочего расписания, обеденного перерыва, технического перерыва, как часто происходит у фрилансеров/самозанятых.

Такие стрессовые факторы могут привести к состоянию эмоциональной нестабильности, ощущению неполного здоровья. Но эти люди никогда не дойдут до психопатизации. До второй стадии (функциональных нарушений) дойти могут. Мне не нравится использование термина «синдром эмоционального выгорания» в отношении таких состояний. Раньше применялось другое понятие — синдром хронической усталости. Хроническая усталость формируется при физических, эмоциональных, социальных нагрузках. Она проявляется нарушением сна, раздражительностью, тревожностью, излишней эмоциональностью и главное — постоянной усталостью. Вроде поспал, но просыпаешься с ощущением, что за ночь совсем не отдохнул. Количество сна нормальное, а качество — нет. Человек идет на работу и еще сильнее устает. Если он еще и мало спит, копится дефицит сна. Через год работы (и жизни) в таком режиме могут появиться функциональные нарушения.

Обычно их называют вегетососудистой дистонией, соматовегетативным расстройством — это уже диагнозы, которые ставят врачи. Например, человек спит плохо и «сердчишко начинает пошаливать». Ему ставят диагноз «тахиаритмия» и рекомендуют больше отдыхать, гулять, принимать витамины.

Зачастую пациенты относятся к таким советам легкомысленно. Зато некоторые из них обращаются к психологам — с ними можно поговорить, пожаловаться. Психолог может обсудить с пациентом, как снизить конфликтность или добавить смысла в работу, как высыпаться и пр. — и человеку становится полегче.

Еще психолог может увести его в проработку детских травм. Детские травмы в данной ситуации ни при чем, однако фокус на них поможет отвлечься от работы и, возможно, даже получить положительные эмоции. А дальше и жизнь изменится, например, подвернется другая работа. И человек даже не придет ко второй стадии синдрома эмоционального выгорания.

Мы периодически узнаем, что в госучреждении детей с особенностями развития замучили до смерти — их не кормили, к ним не подходили. Или старушка умерла от пролежней. Может ли это быть следствием синдрома эмоционального выгорания у персонала?

— Да, именно из-за подобных инцидентов в свое время и начали проводить исследования. Работа в интернатах для детей с особенностями развития, в хосписах очень тяжелая. Она вынимает душу. А люди трудятся там годами, десятилетиями.

Если человек доходит до третьей стадии, он становится черствым и в отношениях с близкими?

— Эмоциональная черствость распространяется на все сферы жизни. Это искривление личности, которое нельзя выправить, как нельзя выпрямить искривленный позвоночник. Человек станет эмоционально более холодным, менее внимательным, безразличным. При этом до состояния, когда он перестанет реагировать («в упор не видит») на членов семьи, не дойдет. Подобное происходит при шизофрении.

Влияет ли пол, возраст, уровень интеллекта на вероятность возникновения эмоционального выгорания?

— Возраст — нет. Что касается пола, реальность такова, что в социально значимых профессиях работают преимущественно женщины. Можно предположить, что женщины идут в школы, интернаты и хосписы, потому что такого рода деятельность требует душевности, эмоциональности, а эти качества в большей степени присущи женщинам. Однако эту теорию нельзя спроецировать на врачей, особенно тех, что работают в психиатрии и онкологии. В данном случае психологические особенности личности важнее пола, возраста и пр. Фрейденбергер отмечал, что эмоциональное выгорание развивается у людей, склонных к сочувствию, идеалистическому отношению к работе, вместе с тем неустойчивых, склонных к мечтаниям, одержимых навязчивыми идеями.

Как сохраниться людям таких профессий? Возможно ли это в принципе?

— Есть методы профилактики синдрома эмоционального выгорания. Было замечено, что повышение квалификации, дополнительное профессиональное обучение обнадеживают, у людей появляется отдушина. Как и обмен опытом с коллегами из других учреждений, общение в профессиональных сообществах. Помогают соревнования, конкурсы, где можно блеснуть мастерством.

Важна правильная организация работы. Представим, что учителей в школе не хватает и педагогу приходится работать за троих (в том числе ради денег). Это и физически тяжело, и эмоционально, ведь надо увлеченно рассказывать одно и то же раз за разом. Что с ним будет через несколько лет?

Важно, чтобы финансовое вознаграждение соответствовало тому, что человек вкладывает в работу, закрывало его жизненные потребности. Необходима система премирования. В целом экономический фактор очень важен, но все-таки по степени значимости он не на первом месте.

«Вынесем за скобки» третью стадию. Что делать руководителю, если сотрудник перестал быть зажигательным, продуктивным, ходит понурый и спит на ходу?

— Понаблюдать. Возможно, сотрудник посидит неделю в таком состоянии, а после выходных вернется загорелый, веселый и эффективный. Тогда ничего не надо делать. Если же он пребывает в «подвыгоревшем» состоянии продолжительное время и это мешает общему делу, руководителю придется принимать меры. Какие именно — зависит от компании. В одной организации приглашение сотрудника на чай и разговор по душам — это норма, в другой — нечто абсолютно выходящее за рамки допустимого.

Существует концепция, что руководитель будущего — это садовник, который за своими «цветами» смотрит и понимает, как сделать, чтобы все они цвели, чтобы каждый сотрудник мог максимально раскрыть свои способности и таланты в работе на благо компании. Идея хорошая, великолепная, но сложная в реализации, поскольку предполагает, что руководитель должен постоянно мониторить, видеть и чувствовать каждого члена коллектива.

В целом если руководитель — садовник, он напоит «подвявшего» сотрудника чаем, спросит, что не так, чем ему помочь, может быть, предложит дополнительный выходной или облегченный рабочий график на какой-то период. Такие меры могут быть эффективными.

Как быстро происходит восстановление после выгорания?

— Все индивидуально. Время восстановления зависит от продолжительности пребывания в состоянии выгорания: если речь идет о годе, вероятно, потребуется пара месяцев. Если человек приходит с работы и падает от усталости в течение двух месяцев, наверное, двух недель будет достаточно. Важно не только время, но и что именно входит в восстановительный период. Например, раньше существовали профилактории, где применяли методики, решавшие подобные задачи.

Но вообще-то, если вас ноги не несут на работу, и вы там выгораете, может быть, надо работу поменять?

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