«Уралтрансмаш» направил в Петербург первый современный вагон «Стиляга»

Низкопольный трамвай с системой активной безопасности и контролем бодрствования водителя выполнен в ретро-стиле, внешне он похож на трамвай ЛМ-57, который выпускался с 1957 по 1968 гг.

«Уралтрансмаш», входящий в госкорпорацию «Ростех», отправил в Санкт-Петербург первый современный вагон модели 71-431Р, выполненный в стиле трамвая ЛМ-57, который выпускался с 1957 по 1968 гг. на Ленинградском вагоноремонтном заводе. Трамвай стал символом послевоенного восстановления города и получил прозвище «Стиляга».

В пресс-службе компании сообщили, что вместимость трехсекционного низкопольного трамвая составляет 246 человек, в нем установлены системы активной безопасности и контроля бодрствования водителя, вагоны соответствуют требованиям программы «Доступная среда» и обеспечивают безбарьерное перемещение малоподвижных граждан. Также сообщается, что «Стиляга» разработан с учетом инфраструктурных особенностей Санкт-Петербурга.

Вагон 71-431Р успешно прошел все приемо-сдаточные испытания на предприятии. В ближайшие дни в Санкт-Петербург прибудут сотрудники службы сервиса завода, они проведут пуско-наладочные работы, обучение персонала депо для работы на новом трамвае и примут участие в его сертификационных испытаниях.

Всего в рамках контракта в Санкт-Петербург будут поставлены 54 вагона — 12 трамваев модели 71-421Р «Довлатов» и 42 вагона модели 71-431Р «Достоевский».

Ранее DK.RU писал, что компания «Металлон» из Санкт-Петербурга намерена инициировать банкротство АО «Уралтрансмаш». В компании с иском не согласны.