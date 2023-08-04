Уральского производителя трамваев хотят обанкротить

Речь идет о компании «Уралтрансмаш». О своих намерениях добиться ее банкротства заявили предприниматели из Санкт-Петербурга. Они хотят обратиться в арбитражный суд.

Компания «Металлон» из Санкт-Петербурга намерена инициировать банкротство АО «Уралтрансмаш».

Согласно данным Федресурса, питерская компания сообщила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании завода банкротом. В пресс-службе «Уралтрансмаша» считают требования необоснованными, пишет «Интерфакс».

Претензии АО «Металлон» неосновательны, они связаны с небольшой задолженностью «Уралтрансмаша» порядка 600 тыс. руб., которая к настоящему моменту полностью погашена. Признаки банкротства в деятельности предприятия отсутствуют, размещение сообщения АО «Металлон» противоречит требованиям закона «О несостоятельности (банкротстве),— прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Уралтрансмаша».

Напомним, что два предпрития «Уралтрансмаш» и «Завод №9» — Ростех был намерен передать под контроль концерна «Техмаш». Предполагается, что коллективы заводов останутся на местах и будут заниматься привычным делом.

Стоит задача по консолидации предприятий отрасли артиллерийского вооружения, чтобы все компетенции по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию артиллерии были сконцентрированы в одном месте. УВЗ при этом сконцентрируется на основной для него танковой тематике, — сообщили в компании.

Необходимость изменений связана с резким ростом потребностей армии. «Техмашу» переходит работа над артиллерией.

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