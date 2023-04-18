Два предприятия Уралвагонзавода передадут концерну «Техмаш»

Это позволит «активизировать ряд опытно-конструкторских работ», нарастить объемы производства и усилить поставки в войска современных образцов вооружения, — объясняют в «Ростехе».

«Ростех» передаст под контроль концерна «Техмаш» уральские предприятия «Уралтрансмаш» и «Завод № 9», а также нижегородский ЦНИИ «Буревестник». Коллективы заводов останутся на местах и будут заниматься привычным делом.

Стоит задача по консолидации предприятий отрасли артиллерийского вооружения, чтобы все компетенции по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию артиллерии были сконцентрированы в одном месте. УВЗ при этом сконцентрируется на основной для него танковой тематике, — сообщил РБК представитель корпорации.

Он отметил, что необходимость изменений связана с резким ростом потребностей армии. «Техмашу» переходит работа над артиллерией, Уралвагонзавод будет заниматься танками.

Напомним, что в сентябре 2022 г. Уралвагонзавод перешел на особый режим работы Тогда в пресс-службе предприятия рассказали, что сотрудников при необходимости будут привлекать к сверхурочным работам, которые будут оплачиваться в двойном размере. Также была внедрена система временных переводов на работу в другие подразделения.

Напомним, что в конце октября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил УВЗ «по указанию Верховного главнокомандующего», чтобы проверить выпуск танков. Он пообещал кратно увеличить производство вооружений, а также напомнил всем соисполнителям госзаказа об ответственности, вплоть до уголовной.

Ранее DK.RU сообщил, что Уралвагонзавод собирался взыскать с Министерства обороны РФ долг в размере 138,2 млн руб. по государственному контракту. Иск планировали рассмотреть в феврале 2023 г. Однако УВЗ направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство об отказе от иска.