«Уралвагонзавод» подал в суд на Министерство обороны РФ

Предприятие требует взыскать долг по государственному контракту. Речь идет о десятках миллионов рублей. 14 декабря Арбитражный суд Москвы начнет рассматривать дело в закрытом формате.

Сумма исковых требований составляет 138,2 млн руб. Министерство обороны РФ задолжало ее УВЗ (входит в корпорацию «Ростех») по государственному контракту от декабря 2019 г.

Согласно данным картотеки арбитража, Минобороны и «Уралвагонзавод» регулярно обращаются в суды с исками друг к другу. Причина — взыскание неустоек и долгов по госконтрактам. Так, в 2020 г. УВЗ подал к Минобороны иск на 428 млн руб. Однако потом корпорация его отозвала — министерство с ней расплатилось.

Напомним, что в конце октября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил УВЗ «по указанию Верховного главнокомандующего», чтобы проверить выпуск танков. Он пообещал кратно увеличить производство вооружений, а также напомнил всем соисполнителям госзаказа об ответственности, вплоть до уголовной.

Ранее DK.RU сообщил о переводе сотрудников «Уралвагонзавода», задействованных в выполнении гособоронзаказа, на особый режим работы. Это связано с увеличением объемов задач для обеспечения обороноспособности страны.