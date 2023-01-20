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Главный танковый завод Урала отказывается от иска к Минобороны

Главный танковый завод Урала отказывается от иска к Минобороны
Иллюстрация: Телеграм-канал УВЗ

Ранее предприятие пыталось взыскать долг по государственному контракту от декабря 2019 года в размере 138,2 млн руб. Иск планировали рассмотреть в феврале 2023 г.

#ПРОИЗВОДСТВО#СУДЫ#НОВОСТИ

Корпорация УВЗ, главный поставщик танков для российской армии, направила в Арбитражный суд Москвы ходатайство об отказе от иска к Министерству обороны РФ. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Как ранее писал DK.RU, предприятие через суд пыталось взыскать долг по государственному контракту от декабря 2019 г. Иск поступил в октябре 2022 г., рассмотреть дело намеревались в феврале 2023 г.

Узнать подробности судебного разбирательства и причину отказа от ходатайства не представляется возможным — в последние месяцы все суды между УВЗ и Минобороны проходят в закрытом режиме.

По данным картотеки арбитражных дел, Минобороны и «Уралвагонзавод» регулярно обращаются в суды с исками друг к другу. Причина — взыскание неустоек и долгов по госконтрактам. Так, в 2020 г. УВЗ подал к Минобороны иск на 428 млн руб. Однако потом корпорация его отозвала — министерство с ней расплатилось. 

Как ранее писал DK.RU, Уралвагонзавод перешел на особый режим работы еще в сентябре. Тогда в пресс-службе предприятия рассказали, что сотрудников при необходимости будут привлекать к сверхурочным работам, которые будут оплачиваться в двойном размере. Также была внедрена система временных переводов на работу в другие подразделения.

Напомним, что в конце октября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил УВЗ «по указанию Верховного главнокомандующего», чтобы проверить выпуск танков. Он пообещал кратно увеличить производство вооружений, а также напомнил всем соисполнителям госзаказа об ответственности, вплоть до уголовной.

Автор: Елизавета Порошина
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