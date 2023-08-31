Шри-Ланка ждет первых уральских туристов. Куда еще можно полететь в осенне-зимний период?

География выездного туризма ограничена восточной частью земного шара. Но и здесь есть на что посмотреть. Какие страны из Южной и Юго-Восточной Азии и стран бывшего СССР можно выбрать для отдыха?

Год назад мы писали: выездной туризм все. Представители туристической отрасли агитировали на внутренние направления и осторожно заявляли, что, может быть, откроется Китай, заработает Африка. Намекали на страны постсоветского пространства, а также Южной и Юго-Восточной Азии.

Уральская ассоциация туризма (УАТ) собрала участников отрасли на конференции, чтобы подвести некую черту — буквально к чему мы пришли и куда идем. Какие страны уже принимают туристов с Урала, какие откроются этой осенью, какие — в более долгосрочной перспективе. Например, сейчас ведутся переговоры по установлению прямого авиасообщения между Кольцово и Мьянмой (ранее Бирма).

DK.RU побывал на встрече. Рассказываем, какие страны УАТ советует посетить туристам в этом регионе и какие считает перспективными для туроператоров.

Южная, Юго-Восточная Азия и Шри-Ланка

Шри-Ланка сейчас вызывает наибольший интерес как у туристов, так и у туркомпаний. Когда-то это было недорогое массовое направление, за которое боролись туроператоры. В 2018 г. полеты туда прекратились. С 4 ноября возобновляются. Из Кольцово будут летать самолеты в город Маттала. Это центральный горный регион Шри-Ланки. Билеты бронируются хорошо, очевидно, что горящих туров не будет, сообщает туроператор.

Но в этом направлении туристов принимают и другие страны. В Юго-Восточной Азии отдых преимущественно более дорогой и элитарный, чем в Южной, где все проще и дешевле. Таиланд можно считать исключением.

Оксана Чувакова, руководитель компании-туроператора FUN&SUN (ex TUI):

— Шри-Ланка — не новое для уральцев направление. Мы рады, что у нас получилось его возобновить и установить прямое сообщение со страной на базе компании Red Wings. На Шри-Ланку требуется электронная виза, оформлять ее рекомендуется заранее (через туроператора на 15 долларов дороже). Валюта — ланкийская рупия, обменять можно и даже нужно в аэропорту.

Шри-Ланка может предложить пляжный отдых и экскурсионные программы. Ее природа отличается большим количеством зелени, разнообразием как флоры, так и фауны. Здесь можно попробовать много экзотических фруктов и посмотреть на диких животных в специальных природных парках.

Например, можно увидеть и покормить слонов, редко, но есть вероятность увидеть ягуара. Организовываются прогулки к китам, встреча с которыми также не гарантирована, но вероятна.

В общем, усилиями турагентов и туроператоров туристы здесь смогут прекрасно провести время. Места очень живописные не только на берегу моря, но и внутри страны, где можно полюбоваться высокогорным ландшафтом из окна поезда.

Средняя стоимость путевки 90 тыс. руб. на человека. Сюда включен перелет, проживание, страховка, питание по тому типу, который предоставляет выбранный отель.

Чрезвычайный и полномочный посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Лиянага Джанита Абивекрема:



Фото: группа во ВКонтакте Посольства Шри-Ланки в Москве

— Я думаю, нет необходимости рассказывать, насколько наш остров красивый. Само назначение почетного консула Шри-Ланки в Екатеринбурге свидетельствует о том, что Шри-Ланка готова работать с уральским регионом. Дайте знать, когда прибудет ваша первая делегация. Постараемся организовать вам очень теплый прием. Мы очень благодарны за тот интерес, которые проявляют жители Урала к Шри-Ланке. Я уверена, что никто не будет разочарован в отдыхе.

(Почетным консулом Шри-Ланки в Екатеринбурге в 2022 г. стал депутат свердловского заксобрания Владимир Смирнов).

Михаил Мальцев, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма:



Фото: личная страница Михаила Мальцева во ВКонтакте

— Шри-Ланка была массовым туристическим направлением в 2008-2013 гг. Из Екатеринбурга было по 10 вылетов в неделю, операторы боролись за эти рейсы. Это делало Шри-Ланку одним из самых экономичных направлений Юго-Восточной Азии в зимний период. Более того, она была круглогодичным направлением и конкурировала с Гоа (Индия), Паттайя (Таиланд). После 2018 г. рейсы на остров полностью прекратились. И вот мы ждем их возобновления с 4 ноября.

Если говорить об этом регионе в целом, то страны Юго-Восточной Азии существенно отличаются от Южной. Юго-Восточная Азия это по сути элитарное направление. На мой взгляд, лучшее в Азии за счет своего разнообразия.

Сингапур, по моим ощущениям, чопорное, немного холодное место, где я как турист ощущаю себя будто внутри какой-то компьютерной игры, где все неестественно, вычурно и настолько красиво, что даже в чем-то кажется неправдоподобным.

Стоит отметить, что здесь очень строгие правила для туристов. За заход с бутербродом в метро штраф $2 тыс. Аналогичный штраф предусмотрен, если человек пьет на улице прямо из бутылки.

В Малайзии такого ощущения нет. Нет таких строгих ограничений и излишней вычурности. Но и нет такой отвязности, как в Таиланде. Кроме того, здесь есть и островной отдых с дикими экзотическими животными, и городской. Куала-Лумпур (столица Малайзии) – современнейший город с гигантскими небоскребами. При этом здесь все пропитано колониальной культурой, наследием стран-колонизаторов — Португалии, Голландии, Великобритании.

Страны Юго-Восточной Азии нельзя выстраивать в один ряд с Южной Азией. Шри-Ланку, на мой взгляд, корректнее будет сравнить с Гоа. Индийское направление этой зимой должно себя проявить: Аэрофлот планирует возобновить прямые перелеты на Гоа с 3 октября. На одну ступень со Шри-Ланкой можно поставить Таиланд — островной и материковый.

Мы не исключаем, что рано или поздно установится прямое авиасообщение из Екатеринбурга с Вьетнамом, более того, можно предположить, что в ближайшее время в расписании Кольцово может появиться и Мьянма (Бирма). В этом направлении сейчас ведутся переговоры.

В конце сентября мы также ожидаем возобновления полетов на китайский остров Хайнань. Он может стать конкурентом всех вышеназванных стран.

С Китаем подписано соглашение о безвизовом обмене туристами, но по факту оно еще не началось. Решается множество технических проблем. Туристического движения пока нет. Направление, конечно, перспективное. Относительно схожая ситуация и с Ираном.

Страны постсоветского пространства и Таджикистан

Казалось бы, что может быть проще, чем путешествовать в приграничные страны. Двумя годами ранее они не пользовались популярностью. За последнее время турпоток вырос. Но туристический потенциал этих стран далеко не исчерпан. Где-то из-за того, что средства размещения оставляю желать лучшего, где-то в связи с тем, что принимающая сторона недостаточно активна либо российские туроператоры пока не присмотрелись к данному направлению.

Одной из таких стран является Таджикистан. Сюда едут в основном подниматься на знаменитые горы-семитысячники или охотиться на редких животных. Однако Таджикистану есть что еще предложить. Это одна из стран, которые незаслуженно мало востребованы, считают специалисты УАТ.

Генеральный консул Республики Таджикистан в Екатеринбурге Сайидзода Зафар Шерали:

— Таджикистан и Россия являются не только стратегическими партнерами и союзниками. В нашей стране никогда не было антироссийских настроений и никогда не будет. С 1997 г. у России и Таджикистана работает институт двойного гражданства. Он востребован. И сейчас тенденция усиливается.

Самая крупная военная база России находится на территории Таджикистана. Станция космического слежения играет очень важную роль в воздушно-космических силах России, поскольку оттуда контролируется весь Индийский океан.

В 2022 г. между Россией и Таджикистаном был установлен рекорд по товарообороту. Он составил более $1 млрд 600 тыс. Ранее было около одного миллиарда. Раньше Китай опережал Россию в плане товарооборота, в прошлом году Россия вышла на первое место.

В Таджикистане очень востребованы русский язык и культура. Таджикистан — единственная страна, которая после распада СССР не изменила свою письменность, сохранила кириллицу. В прошлом году у нас начали функционировать пять русских школ. Потребность в них только растет. Все хотят, чтобы их дети ходили именно в русские школы.

Все это благоприятно влияет на развитие туристической сферы. У нас около 290 курортных объектов — санатории, дома отдыха и так далее, все они реконструированы или заново отстроены после распада СССР.

Свердловская область — единственный субъект РФ, который подписал соглашение о сотрудничестве в экономической области, научной и культурной с правительством Таджикистана 12 февраля 2004 г. Сейчас такие соглашения подписываются только между регионами. Кстати, подготовлен еще один проект соглашения Горно-Бадахшанской автономной области со Свердловской, ни один субъект РФ не имеет подобного соглашения. Свердловская область будет первой.

Михаил Мальцев:

— Статистика Кольцово по республикам бывшего СССР демонстрирует увеличение частоты полетов. Баку, например, в три раза. Рост заметен по таким городам, как Бишкек, Ереван, Алма-Аты, Душанбе. Самарканд продолжает полеты с той же частотой, что и ранее.

Стоит обратить внимание на Казахстан. В туризме он используется и как страна-транзит, и как конечная точка. Астана и Алма-Аты были хабом, который создавал серьезную конкуренцию Дубаю и Стамбулу, пока Air Astana не прекратила полеты в Россию. Хотя из Алма-Аты географически логичнее лететь в тот же Куала-Лумпур и по целому ряду других азиатских направлений, и экономически это тоже гораздо выгоднее.

На первом месте по свердловскому выездному туризму из стран постсоветского пространства стоят Казахстан, Узбекистан и Армения. Азербайджан по динамике роста лидер, но он все же не достиг того же Узбекистана.

Белоруссия по количеству полетов отстает. Здесь туристический потенциал не раскрыт до конца, на мой взгляд, по причине того, что белорусские коллеги недостаточно активны. Может быть, потому, что у них и так все отели заполнены.

В Белоруссии представлены городской и сельский отдых. Здесь предлагают оздоровление в великолепных реконструированных санаторно-курортных учреждениях, где на прекрасный природный фактор и советскую основу наложен европейский сервис. А в городах, кстати, европейская архитектура.

Азербайджан — это некая экзотика, некая разновидность ОАЭ на территории бывшего СССР. Армения — это и экзотика, и мощный хаб — возможность полета по европейским направлениям. Я думаю, не менее половины туристов прибывает в Ереван, чтобы далее отбыть в Европу. Самарканд и Бухара — это историко-культурный туризм с этно-гастрономической составляющей.

В Таджикистан наиболее дорогие туры, потому что туристов там на порядки меньше, чем в соседнем Узбекистане или Кыргызстане, я имею в виду российских. Традиционно в Таджикистан едут или альпинисты, поднимающиеся на знаменитые семитысячники, или охотники на редких копытных — это категории туристов, у которых чек выше среднего.

Казахстан более разнообразен. Здесь туристический потенциал также не исчерпан, в большей степени по причине того, что отельная база оставляет желать лучшего.

Туристические ожидания на постсоветском пространстве связаны с восстановлением прямого сообщения с Грузией. Нам важно сохранение отношений с единственным, по сути, европейским направлением постсоветского пространства — Белоруссией.

Вообще, чтобы все планы имели воплощение, нам нужно, кроме стандартной работы, — создания турпродуктов — включать академическую мобильность, настраивать поток информации с туроператорами, чтобы понимать, в каких направлениях есть предполагаемые точки роста.

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