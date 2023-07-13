В Екатеринбурге открыли офис почетного консула ЮАР

«Нам не стоит беспокоиться о политике, мы будем развивать другую сторону международных связей: торговлю и инвестиции, культуру и образование, науку, туризм и спорт — вот что нам интересно».

12 июля в здании БЦ «Панорама» состоялось открытие офиса Почетного консула Южно-Африканской Республики в г. Екатеринбург. На должность Почетного консула ЮАР 28 апреля 2023 г. был назначен Сергей Леонидович Мазуркевич, генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга.

Справка DK.RU:

ЮАР — самая развитая в промышленном отношении страна на Африканском континенте. Единственная, которая входит в G20. Также она является членом БРИКС. В ЮАР развита горнодобывающую промышленность, на ее территории была открыта кимберлитовая трубка. Эта страна занимает 24 и 25 место в мире по количеству населения и территории соответственно. Здесь 11 государственных языков. Первым на церемонии открытия выступил посол ЮАР в России и Белоруссии Мзувукиле Макетука.

Мзувукиле Макетука

«Одна из важных составляющих моей работы — выстраивать связи между людьми. Когда речь заходит о политике, обычно человеческие отношения никого не волнуют. Но как раз о политике нам беспокоиться и не нужно: у нас с Россией крепкие отношения, они начались давно и сейчас продолжаются. Нам нужно обратиться к другим сторонам партнерства — торговля и инвестиции, культура и образование, обмен научными знаниями, туризм и спорт — вот на этом мы и сфокусируем свое внимание. Руководить этими процессами будет Сергей Мазуркевич», — заявил посол.

Он также отметил, что приезжает в Екатеринбург на ИННОПРОМ в третий раз. По его мнению, выставка с каждым годом развивается все энергичнее. И это относится не столько к количеству экспонатов, сколько к их качеству.

Также Мзувукиле Макетука обратил внимание на то, что в Екатеринбурге у него уже много знакомых, в том числе он рад сотрудничеству с библиотекой имени В.Г.Белинского, где он открыл «Южноафриканскую книжную полку» и презентовал свои книги.

«Одной из важных составляющих нашей работы будут именно культурные проекты, в том числе музыка. Мы уже обсуждали их в офисе вице-губернатора», — подчеркнул он.

Представитель Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге Александр Харлов обратил внимание на то, что ЮАР — это страна, которая с детства на слуху, но все равно остается для многих россиян терра инкогнита. Задача консула — открыть эту страну, рассказать о ней как можно больше.

Александр Харлов

«Я уверен, в результате совместной работы на Урале появится больше африканских студентов, которые будут знать русский язык и культуру, а также есть надежда, что в рамках промышленно-экономических связей с ЮАР вы откроете здесь свою, уральскую, кимберлитовую трубку и будете добывать алмазы», — заявил он, обращаясь к Сергею Мазуркевичу.

Сергей Мазуркевич

«Расширение международных связей — залог успешного развития любого государства. Между нашими странами — Россией и ЮАР — на самом деле много общего: это не только многонациональность и культурное разнообразие, но и большой промышленный и ресурсный потенциал. Мы намерены развивать сотрудничество по всем аспектам, включая спортивный. Мы уже наметили ряд проектов, они находятся в стадии разработки», — заявил Сергей Мазуркевич.

Мзувукиле Макетука также отметил, что Урал и некоторые регионы Южной Африки имеют много общего, в первую очередь, с точки зрения промышленности — это минеральные ресурсы и индустриальная база.

Свердловские компании экспортируют в ЮАР продукцию из таких отраслей как металлообработка, машиностроение, энергетика, химпром. Также в регионе существуют совместные проекты, в частности на базе Центра исследований стран БРИКС в УрФУ.

«Открытие офиса Почетного консула ЮАР в Екатеринбурге является наглядным подтверждением дружественных отношений, которые много лет объединяют Россию и Южную Африку. Диалог на региональном уровне интенсивен и многоформатен. Подтверждаю готовность правительства Свердловской области активно участвовать в проектах, направленных на укрепление нашего сотрудничества», — подытожил заместитель губернатора региона Алексей Шмыков.

Фото: Офис Почетного консула ЮАР в Екатеринбурге

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