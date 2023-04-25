В Свердловской области появится консульство Шри-Ланки

Это второе консульство, об открытии которого стало известно в апреле 2023 г. Кроме того, в ближайшее время между Екатеринбургом и Шри-Ланкой могут запустить прямое авиасообщение.

Посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге сообщила о решении властей государства открыть консульство в Свердловской области на Евразийском экономическом форуме молодежи в Екатеринбурге.

В Москве работает посольство Шри-Ланки. Оно представляет интересы государства не только в России, но и в Беларуси, Армении, Молдове, Узбекистане и Казахстане.

Ранее министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин заявлял о возможности запуска между Екатеринбургом и Шри-Ланкой прямого авиасообщения.

Напомним, что 24 апреля стало известно об открытии в Екатеринбурге официального представительства Республики Казахстан. Сейчас консульства Казахстана работают в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Казани и Омске.

Напомним, с начала спецоперации в Украине в Екатеринбурге закрылось три генконсульства — Чехии, Болгарии и Украины.