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В Екатеринбурге откроется новое консульство

Генконсульство Казахстана в Омске
Генконсульство Казахстана в Омске. Иллюстрация: DK.RU

В городе начнет работать официальное представительство Республики Казахстан. До настоящего момента в России было всего пять консульств соседней страны.

#ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

В Екатеринбурге появится консульство Казахстана. Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов заявил, что открытие представительства будет способствовать налаживанию контактов между регионом и дружественной страной. Сейчас консульства Казахстана в России работают в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Казани и Омске.

Напомним, с начала спецоперации в Украине в Екатеринбурге закрылось три генконсульства — Чехии, Болгарии и Украины.

Де-юре продолжает здесь работать Генеральное консульство США, но де-факто сейчас там сотрудников нет. В общем-то, двери закрыты, — говорил Харлов.

Напомним, в начале января DK.RU писал, что в Екатеринбурге начали выдавать шенгенские визы Хорватии. Для оформления визы необходимо заполнить заявление, шаблон которого размещен на сайте МИДа по делам Европы Республики Хорватия. Затем заявление вместе загранпаспортом и пакетом необходимых документов нужно доставить в посольство или консульство страны, визовый центр или аккредитованное турагентство. 

Автор: Александра Клименко
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