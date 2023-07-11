В дни ИННОПРОМ в Екатеринбурге откроется Офис Почетного Консула ЮАР

Разговоры об открытии консульства велись с 2012 г. Почетным консулом ЮАР в Екатеринбурге несколько месяцев назад назначен Сергей Мазуркевич.

12 июля, в дни проведения ИННОПРОМ, в Екатеринбурге откроется Офис Почетного Консула Южно-Африканской Республики. Делегаты из ЮАР, прибывшие на ИННОПРОМ, выразили интерес к сотрудничеству с российскими партнерами в различных сферах промышленности и культуры.

Делегация из ЮАР во главе с Послом Мзувукиле Макетука встретилась с заместителем губернатора Свердловской области Василием Козловым, губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Гости из Южной Африки всерьез заинтересованы в развитии партнерских отношений с Уральским регионом. Открытие Офиса Почетного Консула подтверждает их намерения. Напомним, что разговоры об открытии консульства велись с 2012 г., а несколько месяцев назад на пост Почетного консула ЮАР в Екатеринбурге был назначен Сергей Мазуркевич.

Продукция предприятий Свердловской области привлекла большое внимание на выставках в ЮАР и Казахстане в 2022 г. В частности, уральские компании представили свои разработки в области металлообработки, машиностроения, энергетики, химии, медицины и других отраслей. Одним из результатов участия в выставках стало заключение контрактов на поставку продукции на сумму более одного млрд руб.

Во время проведения ИННОПРОМ министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области организовало завтрак для гостей из зарубежных стран. Здесь можно было встретить представителей Республики Беларусь, КНР, Казахстана, Киргизии, Объединенных Арабских Эмиратов, ЮАР и Таджикистана.

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