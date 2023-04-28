Сергей Мазуркевич получил статус Почетного консула

Он будет отвечать за развитие сотрудничества Свердловской области с Южно-Африканской Республикой и организацию прямых контактов между бизнесменами.

В Свердловской области учрежден пост Почетного консула Южно-Африканской Республики. На эту должность назначен гендиректор Уральского горнопромышленного холдинга (ранее — «Транссибурал») Сергей Мазуркевич.

Бизнесмена поздравили с назначением в представительстве МИД России в Свердловской области:

— У нашего региона с ЮАР уже реализуется ряд проектов, и мы надеемся, что теперь эта африканская страна станет для Урала еще немного ближе.

Дипломатические отношения между Россией и ЮАР были установлены более 30 лет назад. И до пандемии коронавируса товарооборот Свердловской области с этой страной рос. В частности, активный диалог с ЮАР вели уральские экспортеры металлургической и машиностроительной продукции. В 2019 г. товарооборот достиг $199 млн, после чего объемы поставок существенно снизились.

О том, что пост Почетного консула будет создан в Свердловской области, стало известно в 2022 г. в ходе визита в регион чрезвычайного и полномочного посла ЮАР в России и Белоруссии Мзувукилы Макетуки. Тогда он отметил, что необходимо налаживать прямые контакты между бизнесменами.

Судя по информации на сайте министерства внешэкономсвязи Свердловской области, Сергей Мазуркевич станет 12-м почетным консулом, работающим в Екатеринбурге. Помимо него в регионе работают Почетные консулы Венгрии, Италии, Конго, Монголии, Люксембурга, Турции, Испании, Армении, Индии, Кореи и Шри-Ланки.

Ранее DK.RU писал, что в скором времени в Свердловской области появится полноценное консульство Шри-Ланки. Также стало известно об открытии в Екатеринбурге официального представительства Республики Казахстан

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