Рекламный рынок Екатеринбурга за полгода вырос на 37%

Это один из лучших показателей в стране. Эксперты констатируют, что рост связан в том числе с активизацией многих производств на фоне импортозамещения.

Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) подвела итоги развития российского рекламного рынка за первое полугодие 2023 г. Эксперты подчеркнули, что по всем основным показателям отечественный рекламный рынок уверенно преодолел кризис прошлого года и демонстрирует максимальные объемы за всю его историю. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения превысил 315 млрд руб., что на 27% больше, чем в соответствующий период предыдущего года, и на 19%, чем в первом полугодии докризисного 2021 г. Во II квартале 2023 г. фактически все сегменты и подсегменты рекламного рынка продемонстрировали положительную динамику, в целом в этом квартале объем рекламных бюджетов российского рынка возрос на 50%; прирост ко II кварталу 2021 году составил +25%.

В Екатеринбурге за первое полугодие 2023 г. рекламный рынок вырос на 37% относительно аналогичного периода прошлого года. Лучше показатели только в Волгограде и Воронеже (51% и 42% соответственно).

Василий Рубан, вице-президент АКАР, директор АКАР Урал, директор креативного агентства «Штольцман и Кац», отметил, что Екатеринбург традиционно является лидером среди регионов России по уровню развития рекламного рынка.

— Долгие годы мы стабильно занимали третью строчку по объемам рынка после Москвы и Санкт-Петербурга. Этот год не стал исключением. Цифры свидетельствуют о том, что рынок преодолел кризис. Мы это видим не только по оборотам, но и по активности основных участников. (…) Одним из ключевых факторов такого заметного подъема является наличие крупных производств в регионе. На фоне импортозамещения производственные компании активизировались, стали выводить на рынок новые торговые марки и бренды, которые нуждаются в продвижении. Также отмечу, что многие федеральные компании рассматривают Екатеринбург как тестовую площадку для запуска рекламных кампаний по регионам. Именно на уральской аудитории тестируются новые продукты и креативные концепции — это тоже вносит ощутимый вклад в увеличение совокупных рекламных бюджетов.

Большой вклад в формирование объемов рынка вносят девелоперы, этот рынок в Екатеринбурге очень развит, конкуренция сильная, а следовательно — и потребность в продвижении также стабильно высокая. Если политическая и экономическая ситуация будет стабильной, то до конца года мы увидим еще более заметный рост рынка.

Сергей Балакирев, член Совета Гильдии Маркетологов, руководитель комитета по исследованиям АКАР Урал, директор медийного агентства AMG, считает, что 2023-й — год поступательного роста для рекламного рынка Екатеринбурга.

— Почему и откуда этот рост? На Урале региональный бизнес без давления транснациональных компаний чувствует себя очень неплохо — мы наблюдаем так называемый иранский сценарий в действии в очень выгодной для национальной экономики версии. Кроме активности традиционных уральских рекламодателей, мы фиксируем экспансию компаний из других регионов России.

За последний год появились новые бренды из Казани, Кирова, Челябинска и так далее — если какой-то региональный бизнес хорошо растет, он точно заявит свои амбиции в Екатеринбурге и с высокой долей вероятности придет за рекламой в агентство со знанием местной аудитории и специфики. Это же касается и крупных федеральных брендов, для которых столица Урала выступает пилотным регионом для тестирования новых проектов. Да, они чаще пользуются услугами московских агентств, но их рекламные бюджеты также остаются в Екатеринбурге.

Геннадий Показаньев, генеральный директор рекламного агентства «Показ», отметил, что деловая активность возрастала в течение всего первого полугодия 2023 г.

— Даже в жару и сезон отпусков загрузка по проектам была максимальная. На мой взгляд, связано это с несколькими факторами. Во-первых, более активно в плане продвижения стал вести себя местный бизнес. Во-вторых, в регион заходили федеральные компании, и им требовалась рекламная поддержка на новой территории. В-третьих, никуда не ушел тренд на замещение иностранных брендов российскими, в этом процессе реклама также играет важную роль.

Отдельно отмечу, что активизировались заводы и производственные компании: они заказывают сувенирную продукцию, рекламируют собственную продукцию, предназначенную для населения, и заказывают масштабные рекламные кампании для набора сотрудников. По нашим ощущениям, рынок продолжит расти. К четвертому кварталу спрос на услуги рекламных агентств повысится. В этой ситуации остро чувствуется дефицит кадров на рекламном рынке. Клиентов и заказов достаточно, а вот квалифицированного персонала не хватает.

Анастасия Пестерева, бренд-директор InGroup, считает, что рост рынка рекламы напрямую связан с новыми вызовами, полученными еще в 2022 г.

— Закрытие некоторых популярных каналов продвижения в интернете перенаправило бюджеты компаний на новые форматы рекламы — indoor и outdoor. Уход с российского рынка западных компаний тоже сыграл свою роль, ведь местные предприниматели решили занять свою нишу. У нас в компании заметно увеличилось размещение рекламных объявлений о наборе персонала, причем запросы исходят от государственных предприятий — в основном это заводы и массовые вакансии. К нам чаще стал приходить малый бизнес. Новые игроки, несмотря на небольшие обороты, ответственно подходят к продвижению своего бренда и делают ставку на массовые каналы продвижения.

Татьяна Курилович, управляющий партнер РГ «Арифметика», так прокомментировала ситуацию:

— Действительно, сегмент наружной рекламы в первом полугодии ощутимо вырос. Совокупный рекламный бюджет в этом сегменте составил 739 млн руб., по сравнению с первым полугодием прошлого года рост 41% (данные Admetrix). В основном он обусловлен активностью крупных федеральных рекламодателей. Региональные же компании нарастили объемы размещений на наружной рекламе еще в 2022 г., в 2023-м спрос на наружную рекламу у них сохранялся стабильно высокий.

Также рост объемов в наружке связан и с появлением новых конструкций. Согласно статистике Admetrix, количество поверхностей для размещения в Екатеринбурге увеличилось за год (к июню 2022) примерно на 1000 штук, преимущественно за счет установки цифровых экранов. При этом сегодня мы ощущаем дефицит статичных поверхностей. Вновь, после долгого перерыва, вернулись годовые бронирования, клиенты хотят гарантированно иметь хорошие места. Особенно характерен интерес к классической наружной рекламе у региональных клиентов.

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