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Заняли нишу IKEA. Производство шкафов и кухонь в России выросло на 25%

Заняли нишу IKEA. Производство шкафов и кухонь в России выросло на 25%
Иллюстрация: РИА Новости

Большие объемы строительства жилья и льготная ипотека позволяют производителям мебели надеяться на рост продаж. При этом растут и цены на мебель, иногда быстрее инфляции.

#ПРОИЗВОДСТВО#МЕБЕЛЬ#НОВОСТИ

Российские производители мебели смогли полностью заместить долю шведского мебельного концерна IKEA на российском рынке, пишут «Известия». Согласно официальным данным, в 2021 г. доля IKEA составляла 5–6% от общего объема продаж мебели в стране, или 50 млрд руб.  

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли (АМДПР) рассказали, что долю IKEA поделили между собой российские производители, в том числе и бывшие подрядчики концерна:  

Все, кто раньше производил продукцию для IKEA, стали продавать ее под собственным брендом. Это относится, в частности, к изготовителям матрасов, каркасов для кроватей, фасадов для кухонь, стульев, диванов, стеллажей и полок.  

По данным АМДПР, рост объемов производства мебели в России за полгода 2023 г. составил 8,6%, а количество проданной мебели в штуках достигло 26,8 млн штук. В денежном выражении за шесть месяцев рынок вырос на 4,7% до 179,5 млрд руб.  

У Рослесинфорга еще более впечатляющие данные. По их подсчетам, за шесть месяцев 2023 г. выпуск мебели в России увеличился на 14,5%, больше всего — на 26% — выросло производство шкафов для кухонь, столовых, спален и гостиных. На 25% выросли объемы производства деревянной мебели для прихожей и деревянных тумб для спальни.  

В пресс-службе Яндекс.Маркета рассказали, что в 2023 г. продажи мебели на его площадке выросли в три раза, а некоторые категории, например, шкафы, тумбы и столы — в пять.  

Генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин говорит, что рынок производства мебели в России будет расти и дальше:  

Работает ипотека, есть довольно большие объемы строительства, идет процесс обновления мебели. А уход импортных поставщиков, безусловно, возбудит интерес россиян к нормальной отечественной мебели. Тем более что многие уже начали ее изготавливать в хорошем качестве.  

При этом, по словам Томилина, цены на мебель растут примерно со скоростью инфляции. Сооснователь мебельной компании Mr.Doors Максим Валецкий считает, что рост цен все-таки опережает инфляцию:  

Не все комплектующие российской мебели производятся в стране, поэтому повышение курса валют отражается на ее стоимости. В течение первого полугодия рост цен на мебель в некоторых категориях составил 10–15% относительно прошлого года.  

Ранее DK.RU рассказывал, что в первые месяцы 2023 г. в России фиксировали снижение производства мебели, а рост начался ближе к лету. Эксперты также отмечали, что доля иностранной мебели на рынке упала с 41% до 25%.  

Напомним, что магазины IKEA в России приостановили работу в марте 2022 г. из-за ситуации вокруг Украины, после нескольких месяцев простоя шведский ритейлер объявил об уходе с российского рынка и продаже активов. Покупателями производственных предприятий IKEA стали производитель кухонь из Санкт-Петербурга «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов из Сыктывкара «Лузалес». 

Автор: Екатерина Тарханова
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