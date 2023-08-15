Рост перед подорожанием: россияне скупают мебель до взлета цен

Производство мебели в РФ по итогам 1 п/г 2023 г. выросло и в натуральном, и в денежном выражении. В преддверии возможного повышения цен и усиления инфляции многие потребители озаботились обстановкой.

Снижение производства мебели в России в первые месяцы 2023 г. удалось компенсировать за счет увеличения во втором квартале. Как следует из данных Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР), которые приводит Коммерсант, по итогам января-июня объем выпуска мебели в России в натуральном выражении увеличился на 8,6%, до 26,8 млн единиц. Наиболее заметно выросло производство мебели для кухни (на 15%), металлических кроватей (на 44%) и предметов для прихожих (на 26%).

Таким образом, тенденция на рынке принципиально изменилась: по итогам января-февраля объем выпуска мебели падал почти на 10% из-за снижения активности покупателей.

По оценкам ассоциации, в денежном выражении объем производства мебели в январе-июне также рос, но медленнее, чем в натуральном выражении, — на 4,7% год к году, до 179,5 млрд руб.

На рост продаж российских производителей среднего и премиального сегментов влияет сокращение импорта, отмечает глава Mr.Doors Сергей Шихов. По данным АМДПР, доля иностранной мебели на рынке упала до 25% с 41% в 2022 г. У Первой мебельной фабрики, по словам ее гендиректора Александра Шестакова, продажи кухонь за шесть месяцев увеличились на 11,5%, а средний чек — почти на 20%. У divan.ru производство с начала года в натуральном выражении увеличилось на 41% год к году, в денежном — на 23%, отмечает коммерческий директор компании Евгений Романов. В Hoff отмечают рост на 14-31% реализации кухонь, спален, детской и мягкой мебели.

Сейчас спрос начал восстанавливаться, что, по словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, связано в том числе с увеличением ввода нового жилья. По итогам первого полугодия по всей стране сдано новостроек общей площадью 21,7 млн кв. м, что больше на 10% год к году. Кроме того, увеличивают траты на закупки мебели госструктуры. Исполнительный директор «Ангстрема» Вадим Чернушкин отмечает рост числа заказов в партнерской сети производителя в июле более чем на 30% год к году.

Александр Шестаков поясняет, что «стоимость мебели у российских производителей не повышалась, а в ряде случае даже снизилась». На стоимость повлияло удешевление фанеры, плит ДСП и ДВП, производители которых после введения в 2022 г. западных ограничений лишились ключевых рынков сбыта и все еще не могут полностью компенсировать потери. Однако на фоне резкого падения курса рубля себестоимость производства мебели будет расти, полагает Вадим Чернушкин. По его словам, девальвация уже привела к подорожанию импортных комплектующих и оборудования, зависимость от которых у отрасли высока, увеличиваются и расходы на логистику.

В преддверии возможного повышения цен и усиления инфляции многие потребители могут принять решение потратить часть сформированных в прошлом году накоплений на обустройство жилья, полагает Михаил Бурмистров. В то же время, отмечает Евгений Романов, после дальнейшего увеличения ЦБ ставки рефинансирования, что повлияет на снижение спроса россиян на ипотеку, могут упасть объемы сделок на рынке жилья.

Между тем бывшие производители мебели IKEA объявили о намерении открыть более 1000 своих магазинов, рассказывал ранее DK.RU. 14 производителей из РФ и Беларуси, которые раньше работали на шведского мебельного гиганта, намерены развивать розничные магазины под брендом «Гуд Лакк».