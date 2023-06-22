Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.06
84,24
92,00
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бывшие производители мебели IKEA объявили о намерении открыть более 1000 своих магазинов

Бывшие производители мебели IKEA объявили о намерении открыть более 1000 своих магазинов
Автор фото: Jueun Song. Иллюстрация: unsplash.com

14 производителей из РФ и Беларуси, которые раньше работали на шведского мебельного гиганта, намерены развивать розничные магазины под брендом «Гуд Лакк».

#РИТЕЙЛ#ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ#НОВОСТИ

Бывшие производители товаров и мебели IKEA открывают свой первый магазин под брендом «Гуд Лакк», он начнет работать 1 июля в московском бизнес-парке «Румянцево». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании. На площади 300 кв. м там будут продавать мебель, текстиль, будут представлены комнатные интерьеры. Бренд «Гуд Лакк» сейчас объединяет 14 производителей из РФ и Беларуси, они планируют открыть более 1000 торговых точек в обеих странах, в том числе по франшизе.

Проект подкреплен участием группы производителей из Белоруссии и России, ранее работавших на известного шведского мебельного гиганта. Ассортимент переработан и приобрел новые названия. Мебель сохранила узнаваемый скандинавский дизайн, она доступна по цене, ее по-прежнему легко купить и самостоятельно собрать, — прокомментировали в пресс-службе компании.

Над ассортиментом и проектом работает команда, которая ранее занималась развитием ретейла IKEA в России, а продавцы в магазине — бывшие сотрудники IKEA, уточнили в «Гуд Лакк».

Читайте также на DK.RU: «Аналоги IKEA» из Белоруссии привезли в Россию. Владельцы ТЦ не очень рады

Магазины IKEA в России приостановили работу в марте 2022 г. из-за начала СВО, после нескольких месяцев простоя шведский ритейлер объявил об уходе с российского рынка и продаже активов. Покупателями производственных предприятий IKEA стали производитель кухонь из Санкт-Петербурга «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов из Сыктывкара «Лузалес».

Владелец IKEA и торгцентров «Мега» начал искать покупателей на недвижимость в России

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Почему вновь поднимают цены на бензин? Разбираемся, к чему это приведетПочему вновь поднимают цены на бензин? Разбираемся, к чему это приведет
  • Реконструкцию трассы Екатеринбург — Тюмень отложили. Причина в финансахРеконструкцию трассы Екатеринбург — Тюмень отложили. Причина в финансах
  • Свердловская область заняла 13-е место в России по уровню доходов населенияСвердловская область заняла 13-е место в России по уровню доходов населения
  • Отбиться от претензий ФНС с каждым годом сложнее. Как бизнесу избежать налоговых споров?Отбиться от претензий ФНС с каждым годом сложнее. Как бизнесу избежать налоговых споров?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.