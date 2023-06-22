Бывшие производители мебели IKEA объявили о намерении открыть более 1000 своих магазинов

14 производителей из РФ и Беларуси, которые раньше работали на шведского мебельного гиганта, намерены развивать розничные магазины под брендом «Гуд Лакк».

Бывшие производители товаров и мебели IKEA открывают свой первый магазин под брендом «Гуд Лакк», он начнет работать 1 июля в московском бизнес-парке «Румянцево». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании. На площади 300 кв. м там будут продавать мебель, текстиль, будут представлены комнатные интерьеры. Бренд «Гуд Лакк» сейчас объединяет 14 производителей из РФ и Беларуси, они планируют открыть более 1000 торговых точек в обеих странах, в том числе по франшизе.

Проект подкреплен участием группы производителей из Белоруссии и России, ранее работавших на известного шведского мебельного гиганта. Ассортимент переработан и приобрел новые названия. Мебель сохранила узнаваемый скандинавский дизайн, она доступна по цене, ее по-прежнему легко купить и самостоятельно собрать, — прокомментировали в пресс-службе компании.

Над ассортиментом и проектом работает команда, которая ранее занималась развитием ретейла IKEA в России, а продавцы в магазине — бывшие сотрудники IKEA, уточнили в «Гуд Лакк».

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Магазины IKEA в России приостановили работу в марте 2022 г. из-за начала СВО, после нескольких месяцев простоя шведский ритейлер объявил об уходе с российского рынка и продаже активов. Покупателями производственных предприятий IKEA стали производитель кухонь из Санкт-Петербурга «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов из Сыктывкара «Лузалес».

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