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ЦБ внепланово повысил ключевую ставку до 12%

ЦБ внепланово повысил ключевую ставку до 12%
Автор фото: Гавриил Григоров. Иллюстрация: ТАСС

Совет директоров Банка России на внеплановом заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Это второе подряд ужесточение политики за последний месяц.

#КУРС РУБЛЯ#ЦЕНТРОБАНК#НОВОСТИ

Созыву заседания предшествовало значительное ослабление рубля — на открытии биржи в понедельник, 14 августа, он преодолел отметку 100 к доллару США, а к полудню упал до 101 за доллар. После публикации анонса заседания ЦБ рубль резко укрепился и закрыл торги на отметке 97,7 к доллару, сообщал DK.RU.

Эксперты предполагали, что регулятор увеличит ставку до 10%, однако утром 15 августа Банк России выпустил сообщение о том, что теперь она составит 12%.

Это второе подряд ужесточение политики за последний месяц, напоминает РБК. На плановом заседании в июле ЦБ поднял ставку с 7,5 до 8,5% годовых, до этого она не менялась с сентября 2022 г. В последний раз ЦБ повышал ее в феврале 2022 г. с 9,5 до 20% годовых (тоже внепланово).

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Автор: Андрей Широков
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