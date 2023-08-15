Евгений Коган — о последствиях «доллара по 100» и вариантах сохранения сбережений

«Падение курса национальной валюты — это подрыв доверия к экономике страны и ее финансовой политике», — отмечает финансист. Какие меры могут предпринять власти, и что делать инвесторам — на DK.RU.

С начала 2023 г. рубль потерял более 30%. На торгах 14 августа курс национальной валюты по отношению к доллару США перешагнул психологически значимую отметку в 100 руб., курс евро — в 110.

Происходящее с рублем экономисты объясняют в первую очередь снижением объемов поступления валюты в страну. В настоящий момент лишь 35% российского экспорта отправляется в «недружественные» страны и, соответственно, оплачивается в «твердой валюте». При этом в государственную казну она поступает в еще меньших объемах, ведь экспортеры платят налоги в рублях. Образовавшийся дефицит «твердой валюты» (необходимой для оплаты импортируемых товаров) давит на валюту национальную.

Вечером 14 августа ЦБ РФ сообщил о проведении 15 августа внеочередного заседания Совета директоров по ключевой ставке (в июле регулятор уже поднял ее с 7,5 до 8,5%). После этого рубль немного отыграл падение: до 97,7 руб. за доллар США (данные на 18.30).

По мнению президента инвестгруппы «Московские партнеры», профессора ВШЭ Евгения Когана, рубль может незначительно укрепиться: до 95–97 рублей за доллар. Однако ожидаемое повышение ставки не решит всех вопросов.

— Будем честны, проблемы для экономики накапливаются. Главное: падение курса национальной валюты — это подрыв доверия к экономике страны и ее финансовой политике. Это подрыв доверия населения к национальной валюте. И это очень плохо. Никакие бонусы в виде улучшения наполняемости кубышки или доходов экспортеров глобально негатив не смажут.

Ну, а что еще:

Ускоряется инфляция. В июле месячный рост цен составил 0,63% после 0,37% в июне и 0,31% в мае. Как бы к концу августа этот показатель ни превысил 1%.

По расчетам ЦБ, девальвация прибавит 1,5–3% к годовой инфляции. Вполне возможно. Хотя, если честно, ужасно хотелось бы понять, почему так мало. Что за методики использует Росстат? Ладно, это уже отдельный разговор. Но это в текущем году.

А далее? Далее, по оценкам ЦБ, инфляция за счет жесткой ДКП может вернуться на искомые 4% (блажен, кто верует). По моему мнению, эффект такой серьезной девальвации мы с вами будем наблюдать еще продолжительное время.

Слабый рубль снижает привлекательность России для мигрантов. Мало того что санкции усложнили денежные переводы, так еще и нет уверенности, что кровные сохранятся.

В перспективе это может усилить дефицит рабочей силы и поднять издержки бизнеса на работников. Боюсь, что переложить все на потребителей не удастся и прибылью придется пожертвовать.

«Галопирующий» рубль бьет по долговому рынку. Одним словом, спрос на средне- и долгосрочные государственные и корпоративные облигации может рухнуть. Кстати, 9 августа Минфин РФ смог провести только один из двух запланированных аукционов по размещению облигаций федерального займа.

Падение рубля = рост неопределенности для международного бизнеса. В частности, по импорту, которому и так нелегко сегодня. Бизнесмены хотят, чтобы денежные потоки были предсказуемы.

Когда рубль так скачет, на международной торговле это отражается негативно. И в итоге, опять же, что? Правильно — перекладывание проблем на потребителей и новый виток все той же гадюки — инфляции.

Валютизация сбережений. Нестабильный рубль не устраивает не только бизнес, но и потребителей. Люди будут больше денег переводить в валюту. Растет спрос на валютные инструменты. А дальше все может развиваться по цепочке: растет спрос на валюту — рубль падает — растет спрос на валюту… Замкнутый круг.

Неопределенность для инвесторов. Особенно это будет касаться крупных сделок на годы вперед. Заключать такие будет все более рискованно. Розничных инвесторов это тоже касается — доверие к рынку будет падать и дальше, если рубль будет бесконтрольно идти вниз.

Даже если ЦБ РФ повысит ставку, не факт, что это сможет сильно укрепить рубль. Во многом из-за того, что российский рынок стал более закрытым. А вот долгосрочных последствий повышения ставки для экономики не избежать: высокая ставка — это всегда нагрузка на бизнес и снижение спроса.

Финансист допускает, что наряду с повышением ключевой ставки власти могут обязать экспортеров продавать валютную выручку и даже ввести лимиты на вывод валюты физлицами.

Евгений Коган отмечает, что в ситуации «планирующего в сторону Марианской впадины рубля» главный вопрос для многих граждан: что делать? Он подчеркивает, что однозначного ответа, который подходит для каждого, на него не существует. Общие же рекомендации могут быть такими:

1. У вас есть рубли. И, возможно, не так уж и мало. Но не верили в рубль по 100. И вот теперь основная боль на тему обесценения сбережений. Какие для вас варианты?

Экспортеры в этой ситуации будут являться основными бенефициарами происходящего, поскольку:

при ослаблении рубля выигрывают компании, у которых существенная часть выручки номинирована в валюте, а расходы – в рублях.

получается, что компании после валютной переоценки увеличивают рублевую выручку.

при этом негативного влияния на рублевую часть затрат нет.

Рано или поздно, но с высокой долей вероятности их акции подрастут. И можно будет неплохо заработать на росте их курсовой стоимости. Полностью ли они отыграют девальвацию или частично? Никто этого не сможет сказать заранее. Тем более что часть из них и так уже выросла. Но решение тем не менее вполне разумное. Главное, купить не одну акцию, а некий джентельменский набор. И не в кредит.

Недвижимость. Ослабление рубля играет на руку владельцам недвижимости. По расчетам «ЦИАН.Аналитика», стоимость аренды однокомнатной квартиры в августе выросла на 4,7%. К середине сентября ставки могут вырасти на 5–10% к текущим значениям. Стоимость недвижимости также может резко подскочить в цене.

2. У вас есть наличные или безналичные доллары или юани, и вы думаете, пришло ли время их продать. К примеру, для того, чтобы опять же перейти к п. 1.

Разумеется, однозначного рецепта нет и быть не может.

Лично я уже полностью продал юани на счетах и фьючерсы на юань и доллар. Получил свою прибыль и часть средств вложил в достаточно приличного кредитного качества корпоративные облигации под 11,5–13%: годовых. Ну, а на часть из этих средств купил акций экспортеров.

Мое мнение: достаточно быстро ЦБ перейдет-таки к активным действиям и накажет спекулянтов. Традиция у него такая. Сами понимаете: традиции нарушать — великий грех.

Если вы еще не продали свои доллары или юани, то здесь, опять же, есть два варианта.

Первый: ничего не делать. Все равно, даже если и пройдет серьезная коррекция и рубль вновь прогуляется на 85–90 уровни (вряд ли, конечно, но все возможно в Датском королевстве), то все равно еще через полгода. А, может, через год, а, может, и гораздо быстрее, он будет и на уровне 110 и даже 120. Вопрос лишь во времени.

Второй вариант: продать часть и опять же перейти к п. 1.

Материал подготовлен на основе публикаций Евгения Когана в телеграм-канале @bitkogan.

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