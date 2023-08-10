Курс рубля снижается уже 12 недель. Вчера пара USD/RUB пробила отметку в 98 руб. Экономист Константин Селянин — о перспективах национальной валюты, уровне инфляции в России и риске дефолта.

С начала года рубль потерял 34%. В последние дни курс национальной валюты приближается к отметке 100 руб. за доллар, по отношению к евро она уже преодолена. Экономист Константин Селянин поделился с E1.RU прогнозом относительно ближайшего будущего рубля, реального уровня инфляции и роста цен.

DK.RU публикует ключевые выказывания.

Инфляция: прогноз и реальность

— Прогнозы ВШЭ (инфляция 6% к концу 2023 г.) еще оптимистичны — сейчас произошел обвал рубля: он потерял 40% с начала года и чуть ли не удвоился с годичной давности. Стоит также отметить, что расчеты, которые делает Росстат, мягко говоря, мало отражают реальную статистику. Есть инфляция, которую считает ведомство, а есть та, которую чувствуют люди. Например, есть исследовательский центр Romir. Они сравнивают чеки более 40 тысяч россиян в разных городах страны, после чего оценивают, как изменились цены на повседневные товары.

По их итогам за год инфляция составила 15%. Так что официальную статистику, может быть, и упакуют в 6,5% благодаря ухищрениям, но россияне почувствуют намного больший рост цен.

Что будет с ценами

— В потребительской корзине россиянина порядка 40% занимают импортные товары, от питания и до бытовой техники. Неважно, закупался ли товар через параллельный импорт или напрямую, он оплачивается за валюту. Раз падает рубль, то приобретаться товары будут по новому курсу и значительно дороже. Это начнется уже через пару недель, мы увидим рост цен на те самые 40% импортных товаров.

Перспектива девальвации и дефолта

— Девальвация уже произошла. Рубль обесценился на 40% — чем не девальвация. Конечно, падение может и прекратиться, но нет никаких причин для резкого укрепления рубля, он не способен вернуться на уровень прошлого года.

Дефолт — это немного из другой оперы: это отказ или невозможность исполнения обязательств, например, как это было в 1998 г. в России. Сейчас это вряд ли произойдет.

Что будет с «кошельками» россиян

— Реальные доходы населения по покупательной способности не росли с 2013 года. Что говорить, если от 60 до 80% россиян говорят, что живут от зарплаты до зарплаты и не могут позволить себе купить условный телевизор без кредита. Затянув пояса, продолжим жить дальше: кто ел мясо, начнет есть колбасу, кто ел колбасу…

На сегодняшний день суммарно россияне набрали кредитов на 33 триллиона рублей: примерно половина — ипотечные, половина — потребительские.

Если цены по-прежнему будут расти, а доходы оставаться на прежнем уровне (несмотря на официальную статистику), у человека будет выбор: накормить ребенка или заплатить за кредит.

И человек выберет ребенка, после чего потеряет машину или телефон, если это был потребительский кредит, и, что намного хуже, квартиру, если кредит был ипотечный.

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