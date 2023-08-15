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Совет директоров Банка России собирается на заседание по ключевой ставке

Совет директоров Банка России собирается на заседание по ключевой ставке
Иллюстрация: rg.ru

Спасти ситуацию с курсом валют частично удалось после заявления ЦБ о внеочередном совещании. После этого курс доллара на Московской бирже опустился ниже отметки 100 рублей.

#НОВОСТИ

Совет директоров Банка России проведет внеочередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, сообщила пресс-служба регулятора:

 Во вторник, 15 августа 2023 года, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров — 10:30 по московскому времени.

Валютные торги на Мосбирже 14 августа открылись ростом курса доллара выше отметки 100 руб. Затем доллар подорожал до 101 рубля впервые с марта 2022 года. Евро при этом перешагнул отметку 111 руб. Рост курсов доллара и евро происходит, несмотря на то что ЦБ решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Это должно было поддержать рубль. ЦБ объяснил это решение желанием снизить волатильность на финансовых рынках. Ранее Минфин объявил о переходе к покупке юаней по бюджетному правилу с 7 августа. Для рубля после этих решений принципиально ничего не изменилось, и он продолжил дешеветь. 

Ухудшает ситуацию с курсом рубля избыточно мягкая денежно-кредитная политика Центробанка, говорит экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. «В прошлом году Банк России снижал ставки исторически беспрецедентными темпами, что привело к тому, что разница ставок в рублях и долларах уменьшилась до исторического минимума, то есть премия за сбережения в рублях почти исчезла», — говорит Исаков. 

Последний раз ЦБ поднимал ключевую ставку 21 июля, до 8,5%. До этого она неизменно держалась на уровне 7,5% с сентября 2022 года. Последнее внеплановое заседание Банк России провел в апреле 2022 года, когда снизил ставку с рекордных 20% сразу на 3 процентных пункта, до 17%. Это произошло после другого внепланового заседания после начала российской «военной спецоперации»* на Украине — тогда регулятор повысил ставку более чем вдвое, с 9,5 до 20%, чтобы «обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски».

Рост экспортных поступлений поддержит курс до конца года, но в целом динамика рубля теперь будет зависеть от реакции правительства и Банка России, уверен Александр Исаков. «Если правительство ограничит расходы бюджета в 30 трлн руб, а Банк России поднимет ключевую ставку до 10%, то рубль может укрепиться до 90-95 за доллар к концу года», — говорит он. 

После анонса внепланового заседания ЦБ курсы валют замедилили рост. Доллар на минимуме достиг 98,46 рубля, евро опустился до 107,49 рубля. Ранее в течение дня доллар превышал 101 рубль, евро торговался выше 111 рублей.

«Через пару недель мы увидим рост цен на те самые 40% импортных товаров», рассказал DK.RU экономист Константин Селянин. Есть инфляция, которую считает ведомство, а есть та, которую чувствуют люди. Например, есть исследовательский центр Romir. Они сравнивают чеки более 40 тысяч россиян в разных городах страны, после чего оценивают, как изменились цены на повседневные товары. По их итогам за год инфляция составила 15%. Так что официальную статистику, может быть, и упакуют в 6,5% благодаря ухищрениям, но россияне почувствуют намного больший рост цен.

Автор: Андрей Широков
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