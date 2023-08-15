Совет директоров Банка России собирается на заседание по ключевой ставке

Спасти ситуацию с курсом валют частично удалось после заявления ЦБ о внеочередном совещании. После этого курс доллара на Московской бирже опустился ниже отметки 100 рублей.

Совет директоров Банка России проведет внеочередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, сообщила пресс-служба регулятора:

Во вторник, 15 августа 2023 года, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров — 10:30 по московскому времени.

Валютные торги на Мосбирже 14 августа открылись ростом курса доллара выше отметки 100 руб. Затем доллар подорожал до 101 рубля впервые с марта 2022 года. Евро при этом перешагнул отметку 111 руб. Рост курсов доллара и евро происходит, несмотря на то что ЦБ решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Это должно было поддержать рубль. ЦБ объяснил это решение желанием снизить волатильность на финансовых рынках. Ранее Минфин объявил о переходе к покупке юаней по бюджетному правилу с 7 августа. Для рубля после этих решений принципиально ничего не изменилось, и он продолжил дешеветь.

Ухудшает ситуацию с курсом рубля избыточно мягкая денежно-кредитная политика Центробанка, говорит экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. «В прошлом году Банк России снижал ставки исторически беспрецедентными темпами, что привело к тому, что разница ставок в рублях и долларах уменьшилась до исторического минимума, то есть премия за сбережения в рублях почти исчезла», — говорит Исаков.

Последний раз ЦБ поднимал ключевую ставку 21 июля, до 8,5%. До этого она неизменно держалась на уровне 7,5% с сентября 2022 года. Последнее внеплановое заседание Банк России провел в апреле 2022 года, когда снизил ставку с рекордных 20% сразу на 3 процентных пункта, до 17%. Это произошло после другого внепланового заседания после начала российской «военной спецоперации»* на Украине — тогда регулятор повысил ставку более чем вдвое, с 9,5 до 20%, чтобы «обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски».

Рост экспортных поступлений поддержит курс до конца года, но в целом динамика рубля теперь будет зависеть от реакции правительства и Банка России, уверен Александр Исаков. «Если правительство ограничит расходы бюджета в 30 трлн руб, а Банк России поднимет ключевую ставку до 10%, то рубль может укрепиться до 90-95 за доллар к концу года», — говорит он.

После анонса внепланового заседания ЦБ курсы валют замедилили рост. Доллар на минимуме достиг 98,46 рубля, евро опустился до 107,49 рубля. Ранее в течение дня доллар превышал 101 рубль, евро торговался выше 111 рублей.

«Через пару недель мы увидим рост цен на те самые 40% импортных товаров», рассказал DK.RU экономист Константин Селянин. Есть инфляция, которую считает ведомство, а есть та, которую чувствуют люди. Например, есть исследовательский центр Romir. Они сравнивают чеки более 40 тысяч россиян в разных городах страны, после чего оценивают, как изменились цены на повседневные товары. По их итогам за год инфляция составила 15%. Так что официальную статистику, может быть, и упакуют в 6,5% благодаря ухищрениям, но россияне почувствуют намного больший рост цен.